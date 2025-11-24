Una bestemmia sfregia la targa della sede del Pd Oltretorrente

Un pennarello e tanta idiozia, così compare una bestemmia sulla targa di una comunità politica e civile composta da persone con sensibilità differenti e con fedi diverse.

Abbiamo ripulito le parole e ora denunciamo l’atto che offende non solo il PD Oltretorrente ma tutti coloro che mettono al centro del proprio agire il rispetto umano e politico. Hanno giocato con gli acronimi ma la loro cifra è emersa chiara ed è da cretini e vigliacchi. Non si pensi ad una bravata e neppure si banalizzi, dicendo che c’è altro da affrontare, l’oltraggio è un metodo antidemocratico, è violenza sempre e chi offende la fede e la legge (bestemmiare è ancora illegale – art 724 c.p.) non ha a cuore il bene comune e non testimonia libertà.

Scegliamo di mostrare la nostra targa tornata linda, perché noi del Circolo PD Oltretorrente sappiamo cosa ha davvero valore.

Gabriella Corsaro, segretaria Circolo Pd Parma Oltretorrente