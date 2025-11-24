Quotidiano online di Parma

Una bestemmia sfregia la targa della sede del Pd Oltretorrente

di Andrea Marsiletti

Un pennarello e tanta idiozia, così compare una bestemmia sulla targa di una comunità politica e civile composta da persone con sensibilità differenti e con fedi diverse.

Abbiamo ripulito le parole e ora denunciamo l’atto che offende non solo il PD Oltretorrente ma tutti coloro che mettono al centro del proprio agire il rispetto umano e politico. Hanno giocato con gli acronimi ma la loro cifra è emersa chiara ed è da cretini e vigliacchi. Non si pensi ad una bravata e neppure si banalizzi, dicendo che c’è altro da affrontare, l’oltraggio è un metodo antidemocratico, è violenza sempre e chi offende la fede e la legge (bestemmiare è ancora illegale – art 724 c.p.) non ha a cuore il bene comune e non testimonia libertà.

Scegliamo di mostrare la nostra targa tornata linda, perché noi del Circolo PD Oltretorrente sappiamo cosa ha davvero valore.

Gabriella Corsaro, segretaria Circolo Pd Parma Oltretorrente

† Il giorno senza sera [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Leggi anche:

Boschini e Oluboyo (Pd): “Parma fa un balzo di 23 posizioni nella sicurezza sociale”

Giovani e Donne del Pd: “Si rifletta su violenza economica e disparità salariale”

“Il comunismo parmense. Dall’antifascismo alla Bolognina”: presentazione del libro all’Ape Parma Museo

Censura alla libera formazione dei docenti: vietato educare alla Pace (di Gabriella Corsaro)

Intervista – Gabriella Corsaro (Pd): “Il PD è protagonista dell’amministrazione Guerra. Scegliere il prossimo parlamentare di Parma con le primarie...

Oluboyo: “Il Pd di Parma condanna l’aggressione omofoba subita da Anis Smati”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies