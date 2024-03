Una cascata di regali per i pazienti dell’Ospedale dei bambini dalla società che sta demolendo l’ex pediatria

Pochi passi separano l’Ospedale dei bambini dall’area dove sorgerà l’Ospedale delle Donne. Un’area interessata dai lavori di demolizione della palazzina ex pediatria, lavori necessari per procedere agli scavi e alla successiva costruzione della nuova struttura.

E con l’avvicinarsi della Pasqua, la società Ecodemolizioni ha preso contatto con i reparti che si affacciano sul cantiere, in particolare con la Neonatologia, per consegnare al personale di tutti i reparti pediatrici una cascata di giochi affinché li facciano avere ai pazienti ricoverati.

Magliette, camioncini, ruspette, orsacchiotti che possono soddisfare tutte le taglie e tutte le età. “E’ un piccolo gesto nei confronti dei vostri pazienti – dichiara Alberto Ticchi, presidente di Ecodemolizioni – per cercare di mitigare gli inevitabili disagi portati da questi lavori, per quanto siano stati adottati sistemi per ridurli al minimo”.

A loro i ringraziamenti del personale e dei pazienti tramite la direttrice della Neonatologia Serafina Perrone, del direttore del Dipartimento Materno-Infantile Emilio Casolari e della dirigente professioni sanitarie Rita Lombardini con il direttore del servizio interaziendale Attività tecniche Renato Saviano che ha potuto fornire un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori.

“Possiamo dire che la demolizione del corpo di fabbrica della ex pediatria è terminata. In alcune parti, quella più vicina alla struttura dell’Ospedale dei Bambini si è proceduto manualmente per ridurre al minimo i disagi. Ora si sta procedendo con la fase di sgombero delle macerie poi, presumibilmente verso maggio, si avvieranno i lavori di scavo delle fondamenta per arrivare attorno alla seconda metà di settembre con la posa della prima pietra e l’avvio della costruzione vera e propria con la consegna dell’edificio da parte della ditta nel giugno 2026”.

La nuova struttura sorgerà nell’area occupata dal vecchio edificio dell’ex pediatria, tra l’Ospedale dei Bambini ”Pietro Barilla” e il padiglione Barbieri, e accoglierà le principali attività dell’Ostetricia e Ginecologia ora presenti nel padiglione Maternità.

Sarà composto da un piano interrato con locali di sterilizzazione e di servizio, al piano terra troverà posto il Pronto soccorso Ostetrico-ginecologico, al primo piano la degenza ginecologica, al secondo piano il comparto operatorio e al terzo piano la degenza ostetrica.