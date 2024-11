Una delegazione calabrese in visita al Consorzio Agrario di Parma

La sede del Consorzio Agrario Parma in strada dei Mercati si conferma un punto di riferimento per il mondo agricolo non solo per la nostra provincia, ma anche nel panorama nazionale.

Oltre al collaudato format Imprese Aperte infatti il Cap ha aperto le porte anche a numerose visite provenienti da altre parti della penisola e anche dall’estero. Nei giorni scorsi una nutrita rappresentanza d’imprenditori agricoli di Coldiretti Calabria hanno attraversato il paese per visitare il modello imprenditoriale del Consorzio Agrario di Parma mostrando vivo apprezzamento per le molteplici attività svolte nelle filiere produttive in cui il CAP opera a sostegno del mondo agricolo e agroalimentare.

La delegazione calabrese è stata accolta dal direttore generale del Consorzio agrario Roberto Maddè che ha illustrato il ruolo dell’impresa nel territorio parmense seguita da una breve introduzione storica e dalla successiva visita ai diversi settori operativi che vedono il CAP protagonista: la meccanizzazione agricola, il mangimificio NON OGM CAI Nutrizione e i magazzini generali di stagionatura del Parmigiano Reggiano. Gli agricoltori di Coldiretti Calabria hanno dimostrato vivo interesse per il modello produttivo di un’azienda così variegata che mette al centro l’imprenditore agricolo e il Made in Parma, da sempre uno dei “marchi di fabbrica” distintivi del nostro territorio.