Una delegazione della città di Bratislava a Parma per visionare il Sistema di Raccolta differenziata

L’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, il responsabile Raccolta e Spazzamento Iren Parma Claudio Civa e Federica Grassi – Resp. Raccolte Emilia di Iren, hanno accolto una delegazione della Città di Bratislava in visita a Parma per conoscere e approfondire il sistema di raccolta differenziata della nostra città.

Alla delegazione è stato presentato il metodo, Progetto Parma, che in breve tempo ha portato a conseguire i migliori risultati a livello nazionale ed europeo sul tema della differenziazione dei rifiuti: si è passati da una percentuale attorno al 37% ad oltre l’80% mediante il sistema porta a porta e alla tariffazione puntuale.

Lo scopo della visita della delegazione slovacca è stato quello di visionare il modello di raccolta rifiuti adottato a Parma, con particolare riferimento alla raccolta della frazione organica e della gestione dei centri di raccolta. La delegazione, dopo l’incontro conoscitivo in Municipio, effettuerà una visita ai centri di raccolta, alle mini ecostation nel centro storico e visionerà le operazioni di raccolta Porta a Porta sia in centro storico che nella zona residenziale attorno ai viali di circonvallazione.

La delegazione di Bratislava era composta da rappresentanti della società OLO, che gestisce il servizio, accompagnati da Marco Ricci di Altereko, consulente ambientale.

“Per la nostra città è sempre positivo confrontarci con altre realtà e siamo orgogliosi di poter esportare le nostre buone prassi, riconosciute a livello nazionale ed europeo. Serve l’impegno di tutti per raggiungere obiettivi soddisfacenti” ha introdotto l’assessora Benassi.

“ IREN è in prima linea per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, ed é al fianco e di supporto all’amministrazione comunale per implementare il servizio, che ha raggiunto risultati di eccellenza a livello nazionale ed europeo “ ha sottolineato il responsabile della raccolta di Iren ambiente Claudio Civa.