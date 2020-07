Una delle persone più ricche del Quatar sta per acquistare il Parma

Il Parma con ogni probabilità cambierà proprietà.

La società gialloblù infatti sta per essere ceduta a un investitore del Qatar. Ad acquistare il club non sarà un fondo, ma una persona fisica: secondo le voci circolanti, si tratta di Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​, componente della famiglia Al Mana, una delle famiglie più ricche del Qatar. Sarà lui il nuovo presidente del club gialloblù.

Il nuovo proprietario acquisterà il 51% del Parma versando 63 milioni in 5 anni. Nello stesso arco di tempo Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​ acquisirà anche il restante 49% della società. Tra le novità, l’ingresso nel nuovo CDA di Guido Barilla, attualmente socio del Parma ma non membro del Consiglio di Amministrazione del club.

Nell’accordo per il passaggio di proprietà è prevista la conferma per l’attuale management che ha gestito la società fino a oggi. L’intesa totale è in via di definizione, anche se ancora nulla è stato firmato: siamo alle fasi finali della trattativa che dovrebbe essere ultimata al termine del campionato.