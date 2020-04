Una foto di grande valore grazie a Colorno Photo Life

Cosa succede quando arte fotografica e solidarietà si incontrano?

Nascono delle belle iniziative come questa! Una mostra fotografica virtuale con scatti donati da tanti fotografi contemporanei, tutti in vendita per sostenere la campagna a favore dell’emergenza contro il corona virus. Questa mostra virtuale è un momento per poter godere dell’arte, della passione e della bravura di alcuni fotografi e di poter così acquistare le loro ” opere d’arte “, fotografie d’autore, contribuendo a sostenere un impegno e uno sforzo che ha coinvolto ormai tanti artisti in ogni parte del mondo.

Da sempre gli amici della Colorno Photo Life hanno messo a disposizione le loro opere aderendo a vari progetti meritevoli e anche in tale occasione hanno realizzato scatti raccontando tematiche sociali e diritti umani. Per saperne di più sull’iniziativa abbiamo incontrato il presidente di G.F. Color’s Light Colorno Gigi Montali, che da anni raccoglie le passioni di tanti fotografi professionisti ed amatoriali.

Com’è nata l’idea di tale iniziativa?

Il progetto, che abbiamo battezzato ” una fotografia per Parma”, è nato dalla collaborazione tra il Festival fotografico del territorio, il Colorno Photo Life e il Festival Stop- Piccolo Indipendente della fotografia con il supporto tecnico di Cactus Studio che provvederà a stampare su carta canson barita prestige le fotografie della dimensione di 20×30 cm.

Qual è la finalità del vostro progetto?

Lo scopo è quello di raccogliere fondi per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale maggiore di Parma.

Come si fa per richiedere una vostra foto?

Basta andare all’indirizzo dedicato

“unafotografiaperparma@gmail.com”, sarà nostra cura indicare le modalità di pagamento e, appena saranno finite le restrizioni stabilite per la pandemia, le foto scelte verranno inviate a mezzo posta direttamente a casa.

Chi avete coinvolto per tale iniziativa benefica?

Oltre 100 fotografi tra i quali: Vasco Ascolini, Francesco Comello, Giulio Di Meo, Mauro Galliani, Enrico Genovesi, Massimo Gorreri, Livio Senigalliesi ed Erberto Zani; a questi si sono aggiunti anche adesioni prestigiose come quella della polacca Monika Bulaj e dell’inglese Michael Kenna. Ricordiamo che c’è tempo fino alla mezzanotte del primo maggio e ci auguriamo che siano sempre più i parmigiani che vogliono contribuire a tale nobile e meritevole progetto.

Raffaele Crispo & Elvis Ronzoni