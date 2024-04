Una giornata con i Lego nel ricordo di Luana e nel segno della solidarietà e dell’inclusione

Domenica 7 aprile, dalle 10 alle 18, alla palestra del liceo Ulivi di Parma, Anmic organizza la seconda edizione di una giornata con i Lego in ricordo di Luana Nigri, volontaria scomparsa tre anni fa.

Una giornata all’insegna del gioco, della condivisione e della solidarietà è “Un mattoncino per il giardino di Luana”, la manifestazione Lego giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.

Cambio di location, per essere nel centro della città : l’evento sarà a Parma, alla palestra del liceo Ulivi (ingresso via Monte Santo 4), domenica 7 aprile, dalle 10 alle 18.

Si tratta di una iniziativa organizzata dalla sezione provinciale di Anmic, l’ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità , nata per ricordare la consigliera e volontaria Luana Nigri, scomparsa a soli 37 anni.

L’evento è in collaborazione con Aemilia Bricks, ha il patrocinio del Comune di Parma e il supporto di Righi Ambulatori Odontoiatrici e Usd Eia Club. Durante l’intera giornata saranno esposte fantastiche creazioni con i Lego, a cura di Aemilia Bricks, e sarà presente un’area di gioco libero con Lego e Duplo.

Inoltre, la mattina, ci sarà il laboratorio, gestito da Anmic, “Costruiamo una casa senza barriere con i Lego”, per bambini e ragazzi, con inizio alle 10.15 e alle 11.45. Ci sarà anche la possibilità di giocare con i Lego braille, in collaborazione con Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) per permettere anche alle persone cieche di partecipare.

Un ringraziamento all’Assistenza Pubblica Parma per la presenza con i volontari di primo soccorso.

Durante tutta la durata dell’evento sarà presente il food truck Matti Palati.

Alle 11 è previsto un momento di ricordo di Luana, durante il quale interverranno i familiari, i rappresentanti del Comune di Parma e delle associazioni coinvolte.

L’ingresso all’evento, che è inserito nel calendario della Settimana per la Consapevolezza sull’Autismo del Comune di Parma, è a offerta libera, a sostegno dei progetti in favore delle persone con disabilità organizzati all’interno del Giardino di Luana, lo spazio verde inclusivo di Anmic Parma.