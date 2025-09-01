Una giornata per riconnettersi con il benessere: a Fidenza torna “Reconnect” sabato 6 settembre

Una mattinata per disconnettersi dallo stress e riconnettersi con il benessere. Il prossimo 6 settembre a Fidenza ritorna “Reconnect fitwalk”, iniziativa giunta quest’anno alla sesta edizione, e organizzata dal servizio dipendenze patologiche del distretto Ausl di Fidenza in collaborazione con Uisp, Comune di Fidenza e ufficio di Piano distrettuale.

Un evento aperto a tutti, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso l’attività fisica.

Il programma della giornata prevede una camminata non competitiva di circa 8 chilometri su percorso collinare, al termine della quale è prevista un’attività finale di rilassamento con tecniche yoga.

La partecipazione è gratuita con prenotazione: per la camminata sono disponibili 60 posti, mentre per la seduta di yoga i posti a disposizione sono 30.

L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle 8.45 con ritrovo al parcheggio dell’ospedale di Vaio in via don Tincati 5 a Fidenza.

Alle 9.15 prenderà il via la camminata e al suo termine, intorno alle 11.20, sarà il momento dell’attività finale con lo yoga.

Per partecipare è necessario inviare una e-mail con il proprio nome, cognome e data di nascita all’indirizzo atletica@uispparma.it entro le 12 di venerdì 5 settembre, oppure è possibile iscriversi direttamente negli uffici Uisp di via Testi 2 a Parma nei consueti orari di apertura.