Una nuova sede per il Centro Per l’Impiego in viale Vittoria: investimento da 2 milioni e 700mila euro

La nuova sede del Centro Per l’Impiego sarà in viale Vittoria 43: la Giunta Comunale ha approvato il progetto PNRR che prevede un investimento di più di 2 milioni e 700 mila euro per i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’immobile che ospiterà i locali del CPI di Parma, comprendente anche i Comuni di Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile, e l’ufficio di Collocamento mirato.

Il progetto, ricompreso nel piano triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Parma, prevede infatti un finanziamento PNRR, nell’ambito del programma Next Generation EU, di 2 milioni e 100.000 euro, al quale si aggiunge l’investimento di 531 mila euro da parte del Comune di Parma e quello di più di 78 mila euro da parte dei Comuni del Distretto, per un totale di più di 2 milioni e 700 mila euro.

“Il progetto dedicato a creare una nuova sede per il Centro Per l’Impiego – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Francesco De Vanna – rappresenta un altro importante tassello delle opere che stiamo portando avanti per la città in un’ottica di rigenerazione urbana, sociale e ambientale. La struttura di viale Vittoria che verrà completamente riqualificata, grazie soprattutto ai fondi PNRR, potrà meglio accogliere e rispondere in modo molto più efficace alle esigenze degli operatori e della cittadinanza”.

“La nuova sede del Centro Per l’Impiego – commenta l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – vuole essere un passo ulteriore verso una città sempre più accogliente e inclusiva, rendendo più agevole e fruibile la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Un modo concreto per supportare tutte le persone in un ambito così importante e delicato come il reperimento del lavoro”.

I lavori saranno dedicati al completo rinnovo, alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei locali della struttura di viale Vittoria 43, caratterizzata da volumi molto più ampi e adeguati rispetto la attuale sede del CPI in via Bixio e quella dell’ufficio di Collocamento mirato di via Nervesa, che potranno meglio rispondere alla esigenze di servizio dell’utenza e al futuro aumento di organico come previsto dal Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.