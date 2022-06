“Una nuova vita per il centro storico”: le proposte di Lorenzo Lavagetto (PD)

Per Lorenzo Lavagetto, capolista per il PD al Consiglio comunale, “il rilancio di Parma deve partire dal centro storico”.

“Purtroppo – spiega – il bilancio di questi anni, sia sotto il profilo della sicurezza che degli interventi a supporto delle attività commerciali, non è positivo”.

“Il patrimonio monumentale deve essere valorizzato, in chiave culturale e turistica, a fianco dell’offerta enogastronomica. Occorre incentivare iniziative come le giornate del Fai, l’apertura di cortili e giardini”.

“Il centro – continua Lavagetto – deve vivere ed essere attrattivo. Per questo è necessario migliorarne l’accessibilità: incrementando l’uso dei mezzi alternativi all’auto, come il servizio pubblico gratuito al sabato, proposto da Michele Guerra, e intervenendo sui parcheggi, in chiave tariffaria e di disponibilità, per agevolare residenti e operatori economici. Inoltre serve un progetto generale di riqualificazione della stazione e delle sue vie di accesso: via Trento, via Garibaldi, via Verdi da anni sono in attesa di ripristino.

Non da ultimo, bisogna migliorare l’illuminazione pubblica e curare la pulizia delle strade, valutando nuove soluzioni per la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle vie, e per la tariffazione della Tari, su cui il gruppo consiliare del Pd in questi anni, ha avanzato numerose proposte, in parte accolte”.