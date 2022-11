Una rete di associazioni in campo per il decoro della città

La stagione fredda non frena la voglia di prendersi cura degli angoli verdi e degli spazi pubblici di Parma.

Per una città che possa offrire benessere e restituire un senso di decoro e di cura cresce il patto di collaborazione “Pulizie di Primavera” con una stretta collaborazione tra Comune di Parma – Settore Tutela Ambientale ed Intercral.

Si tratta di un patto che intende contagiare cittadinanza e associazioni verso l’idea di “bene comune”, verso una cultura di rispetto dello spazio pubblico e di tutela dell’ambiente che ci circonda attraverso azioni di pulizie “a chiamata” e destinate a luoghi colpiti dall’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Inevitabilmente questo percorso unisce due anime: quella della partecipazione e quell’ambientale ed è stata presentato, nel suo ampliamento, questa mattina dagli Assessori Gianluca Borghi con delega alla Sostenibilità ambientale e Daria Jacopozzi con delega alla partecipazione e all’Associazionismo insieme a Mauro Pinardi, Presidente Intercral, realtà che coinvolge e stimola una fitta rete di associazioni.

“Un’iniziativa lodevole, un patto virtuoso con l’Amministrazione Comunale che vedrà decine e decine di cittadini guidati dalle Associazioni, con la collaborazione di CSI Parma, ANCESCAO, Cral Credit Agricole ed Iren, assumersi la responsabilità di pulire parti della nostra città. Prendersi cura del bene comune, una responsabilità attiva dei cittadini, un esempio di collaborazione davvero importante”, ha introdotto l’Assessore Gianluca Borghi.

Grande soddisfazione per questo nuovo Patto è stata espressa dall’Assessora Daria Jacopozzi: “Sono davvero tante le Associazioni, le Aziende che si stanno attivando per dare alloro contributo alla cura su diversi aspetti della nostra città. Come Assessorato si moltiplicano i Patti che andiamo a stipulare, con Associazioni, Enti, Aziende con altrettante azioni di cittadinanza attiva nei quartieri che coinvolgono tanti cittadini”.

Le Associazioni firmatarie dell’iniziativa avranno il compito di organizzare e seguire i vari interventi: “Essere cittadini attivi per rendere migliore la nostra città, è l’obiettivo del progetto e con questi interventi ci prenderemo cura di tanti spazi. Saranno tanti i cittadini che parteciperanno e tantissimi saranno i giovani”.

Roberto Zavaroni, Presidente della Consulta Credit Agricol, ha sottolineato quanto l’Istituto sostenga non solo attività culturali ma attui azioni strettamente legate al mondo del volontariato e all’ambiente: “Nella nostra Azienda ci sono tantissimi ragazzi e ragazze giovani, una generazione che è molto attiva e sensibile ai temi legati all’ambiente. La cura del verde, il tema della sostenibilità sono al centro delle nostre azioni e siamo davvero felici di essere attivi anche con questa tipologia di azioni nella cura della nostra città”.

Da questo patto, come hanno spiegato, si svilupperà un sostegno alle realtà del nostro territorio che si mettono a disposizione per prendersi cura di aree verdi e spazi pubblici ed un fitto calendario di iniziative che verranno organizzate da Intercral Parma con la collaborazione di CSI Parma, ANCESCAO e Cral Credit Agricole.

Questa rete virtuosa di associazioni si impegnerà in una serie di interventi di raccolta rifiuti in diverse aree pubbliche, per accrescere il senso di appartenenza tra cittadini e spazi pubblici, invitando anche tutta la cittadinanza a mettere a disposizione parte del proprio tempo nell’interesse del proprio quartiere e, più in generale, della città e dell’ambiente.

Oltre agli iscritti delle Associazioni promotrici è aperta a tutti i cittadini di Parma di tutte le età che hanno a cuore l’ambiente e il decoro della propria città.

Ogni associazione si prenderà a cura un Quartiere cittadino promuovendo la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle strade, vie, piazze, parchi cittadini e sponde dei fiumi.

Il percorso ha l’obiettivo di attivare un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente, rafforzare il senso di comunità e appartenenza, promuovendo con esempi concreti l’Educazione Civica.

Per partecipare è necessario iscriversi, comunicando nome cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed email all’associazione di riferimento indicata nel calendario degli appuntamenti. Questo consentirà di svolgere l’attività in completa sicurezza perché coperti da assicurazione gratuita contro gli infortuni.

Ai volontari saranno consegnati DPI per la raccolta, guanti, mascherine, gilet, pinze, scope ecc..

Calendario degli incontri

domenica 20 novembre 2022 ore 9.30 pulizia Parco Ducale ingresso viale Piacenza ritrovo Intercral Parma via Sartori, 39 Tel. 0521.969637 email info@intercralparma.it

domenica 27 novembre 2022 ore 9.30 pulizia Pista Ciclopedonale Sud da Via Farnese a Campus ritrovo Cral Credit Agricole Italia Via La Spezia, 138 Tel. 0521.914667 –700750 mail solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 4 dicembre 2022 ore 9.30 pulizia Via Imbriani – Via Costituente – Borgo San Giuseppe ritrovo Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it

domenica 11 dicembre 2022 ore 9.30 pulizia via Trento,via Genova ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

domenica 18 dicembre 2022 ore 9.30 pulizia greto del torrente Parma Ponte delle Nazioni ritrovo Intercral Parma via Sartori, 39 Tel. 0521.969637 email info@intercralparma.it

lunedì 26 dicembre 2022 ore 9.30 pulizia Parco Donato – Via Sanremo ritrovo Cral Credit Agricole Italia Via La Spezia, 138 Tel. 0521.914667 –700750 mail solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 8 gennaio 2023 ore 9.30 pulizia Viale dei Mille ritrovo Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it in collaborazione con il Comune di Parma

domenica 15 gennaio 2023 ore 9.30 pulizia via Milano e traverse ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

domenica 22 gennaio 2023 ore 9.30 pulizia strade Quartiere Pablo ritrovo Intercral Parma via Sartori, 39 Tel. 0521.969637 email info@intercralparma.it

domenica 29 gennaio 2023 ore 9.30 pulizia Parco delle Pioppe Via Riboli-Str.Orzi Baganza ritrovo Cral Credit Agricole Italia Via La Spezia, 138 Tel. 0521.914667 – 700750 email solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 5 febbraio 2023 ore 9.30 pulizia Viale Vittoria ritrovo Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it

domenica 12 febbraio 2023 ore 9.30 pulizia Via San Leonardo zona EuroTorri ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

domenica 19 febbraio 2023 ore 9.30 pulizia Parco Ducale ingresso viale Piacenza ritrovo Intercral Parma via Sartori, 39 Tel. 0521.969637 mail info@intercralparma.it

domenica 26 febbraio 2023 ore 9.30 pulizia Parchi – Parmamia ritrovo Cral Credit Agricole Italia Via La Spezia, 138 Tel 0521.914667 – 700750 email solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 5 marzo 2023 ore 9.30 pulizia Piazzale Picelli – Via Nino Bixio ritrovo Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it

domenica 12 marzo 2023 ore 9.30 pulizia via Venezia ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

domenica 19 marzo 2023 ore 9.30 pulizia Piazzale Pablo e dintorni ritrovo Intercral Parma via Sartori, 39 Tel. 0521.969637 email info@intercralparma.it

domenica 26 marzo 2023 ore 9.30 pulizia Parco 8 Ottobre 2001 – Via Montanara ritrovo Cral Credit Agricole Italia Via La Spezia, 138 Tel. 0521.914667 – 700750 email solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 2 aprile 2022 ore 9.30 pulizia Piazzale Matteotti e strade limitrofe ritrovo presso Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it

domenica 9 aprile 2023 ore 9.30 pulizia via Milano e traverse ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

domenica 16 aprile 2023 ore 9.30 pulizia strade Quartiere Pablo ritrovo presso Intercral Parma via Sartori, 39 Parma Tel. 0521.969637 email info@intercralparma.it

domenica 23 aprile 2023 ore 9.30 pulizia Parco Pubblico Cavagnari ritrovo Cral Credit Agricole Italia via La Spezia, 138 Tel. 0521.914667 –700750 email solidarietavolontariato@ca-cral.it

domenica 7 maggio 2023 ore 9.30 pulizia Piazzale Santa Croce – Via Cocconcelli ritrovo Sede CSI, Piazzale Matteotti 9 Tel. 0521.281226-289870 email csi@csiparma.it

domenica 14 maggio 2023 ore 9.30 pulizia Via San Leonardo zona EuroTorri ritrovo Ancescao Parma, via Milano 30 Tel. 0521.273466 email cpancescao@comitatonzianiparma.it

L’ordine della raccolta può subire variazioni in base alle evidenze e alle urgenze rilevate nel quartiere.