“Una Serata Con…” Fabio De Luigi: il 3 gennaio al The Space Cinema

S’intitola “50 km all’ora” ed è il nuovo film interpretato e diretto da Fabio De Luigi, che lo presenterà in anteprima durante l’evento dal vivo “Una Serata Con…”, organizzato da The Space Cinema presso il multisala di Parma – Campus. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 gennaio alle ore 20, con la moderazione del giornalista Filiberto Molossi.

“Una Serata Con…” è il nuovo format di eventi live di The Space Cinema, che da sempre garantisce al pubblico esperienze esclusive in sala. L’incontro sarà trasmesso in streaming in alcuni multisala selezionati del circuito, dove sarà proiettata anche l’anteprima del film.

“50 km all’ora” – che uscirà nelle sale il 4 gennaio – segue la storia di due fratelli, interpretati da Stefano Accorsi e dallo stesso De Luigi. Separati da anni a causa di tensioni, si ritrovano al funerale del padre: l’avvenimento diventa l’opportunità per affrontare i conflitti del passato. Ritrovando due vecchie moto della loro gioventù, intraprendono un viaggio attraverso l’Italia. I giorni trascorsi insieme su queste moto fatiscenti diventano un percorso di riconciliazione, consentendo loro di chiarire i rancori e riunirsi, finalmente, a casa.

È possibile acquistare i biglietti per “50 Km all’ora”, partecipando all’anteprima e all’evento dal vivo con Fabio De Luigi, sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/anteprime-esclusive. Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

Il circuito The Space è stato acquisito da Vue International nel novembre 2014, comprende 35 cinema per un totale di 352 schermi, attestandosi come il secondo circuito italiano per dimensioni. Il circuito è composto da multiplex moderni all’avanguardia, tutti con una disposizione ad anfiteatro, e dal Moderno a Roma, che ospita molte delle premiere cinematografiche più importanti. Vue Entertainment International, il gruppo fondato nel 2003 nel Regno Unito da Timothy Richards e Alan McNail, è presente in Uk, Irlanda, Germania, Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia e Taiwan con un fatturato di 900 milioni di euro, pari a una volta e mezzo l’intero mercato italiano. La mission di The Space Cinema è quella di porre al centro del proprio lavoro lo spettatore, a cui offrire l’eccellenza sia per quanto riguarda il livello delle proprie strutture cinematografiche sia nell’offerta sempre più ampia di contenuti esclusivi.