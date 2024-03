Una targa per celebrare i 100 anni dello scautismo cattolico a Parma

Questa mattina è stata celebrata la cerimonia di svelamento della targa marmorea dedicata al centesimo anniversario dello scautismo cattolico a Parma, posta in piazzale San Giacomo, il luogo in cui il 18 marzo 1924 venne costituito il primo reparto degli esploratori cattolici dell’A.S.C.I.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Guerra, l’assessora a Toponomastica e Associazionismo Daria Jacopozzi, Chiara Cantoni, responsabile del MASCI Parma 8, Lorenzo Caravita, responsabile di Zona dell’AGESCI di Parma e provincia, e Susanna Biondini, responsabile di Zona dell’AGESCI di Parma e provincia.

Insieme ai rappresentanti delle autorità cittadine erano inoltre presenti Padre Andrea Contini, parroco dell’Annunziata e assistente del Gruppo Parma 8, Umberto Cavatore e Adriana Superchi, primi responsabili della Zona di Parma nel 1974, e Giovanni e Carlo Saccenti, figli di Adolfo, fondatore nel 1924 del primo nucleo di scout a Parma.

Per celebrare il loro centesimo anniversario e raccontare la storia del Movimento Scout Cattolico a Parma le associazioni AGESCI e MASCI, con il patrocinio del Comune di Parma, organizzano inoltre, nello Spazio A di via Melloni 1/A, la mostra fotografica “100 anni di scautismo a Parma”, visitabile gratuitamente dal 13 al 27 aprile tutti i giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, festivi inclusi.

La storia dello Scoutismo Cattolico a Parma

In piazzale San Giacomo il 18 marzo 1924 nacque il primo Reparto di Esploratori Cattolici, fortemente voluti dal Vescovo di Parma Guido Maria Conforti, facendo la loro prima uscita ufficiale a Parma, impegnati nel servizio d’ordine in occasione del Congresso Eucaristico Regionale e, successivamente alla veglia e alla partecipazione ai funerali di Padre Lino Maupas.

I Reparti dell’ASCI (Associazione Scautistca Cattolica Italiana) costituita a Parma e provincia erano 5. Il Reparto Parma 1 “Cardinal Ferrari”, dell’oratorio dei PP Stimattini, il Reparto Parma 2 “don Giovanni Bosco” dell’oratorio dei Salesiani, il Reparto Noceto 1 “Alberto Da Giussano”, dell’Oratorio di Noceto, il Reparto Fontevivo 1 “Principe Umberto”, dell’oratorio di Fontevivo, e il Reparto Borgo Taro 1 “Pio IX”, nella Parrocchia di S.Antonino di Borgo Taro.

Nel 1928 le leggi del governo fascista decretarono la chiusura del Movimento Scout in Italia e anche a Parma vennero soppressi i cinque reparti presenti. Solo due scout, Don Ennio Bonati e Gianpaolo Mora, continuarono l’attività nello scautismo clandestino delle Aquile Randagie. Per questa esperienza l’Amministrazione Comunale di Parma ha dedicato un parco il 13 aprile 2019. Al termine del 2° conflitto nel 1945 mondiale, rinasce lo scautismo, dando vita a sei reparti in città e 9 in Provincia, grazie all’opera di Don Ennio Bonati, Giampaolo Mora, Luigi Andreoli, P.Molin Mosè, i Benedettini P.Tarcisio e P.Paolino Beltrame Quattrocchi e altri.

Nel 1946, sempre grazie all’impegno di Don Ennio Bonati e dei fratelli P. Tarcisio e P. Paolino Beltrame, venne fondato lo scautismo cattolico femminile A.G.I. (Associazione Guide Italiane), il Reparto Parma 1 “Giovanna d’Arco”, nella parrocchia di Sant’ Antonio, e il Reparto Parma 2 “S. Maria Goretti”, nel Monastero di San Giovanni.

Nel 1962, per iniziativa di Luigi Andreoli, don Dante Copelli e Stefano Vettori, a Parma nacque la prima comunità del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) dedicata al partigiano Giovanni Vignali.

Il 3 maggio 1974 l’associazione scout maschile ASCI si unì con la femminile AGI, costituendo l’attuale AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani).

Dal 1924 ad oggi, generazioni di parmigiani hanno vissuto l’esperienza educativa dello scoutismo.

Attualmente a Parma e provincia sono presenti 18 gruppi dell’AGESCI con 1700 iscritti e 3 comunità MASCI con 106 iscritti.

Dal 1924 ad oggi sono stati quasi 47.000 i parmigiani che hanno aderito allo scautismo cattolico.