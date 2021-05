Un’assemblea pubblica indetta dal Comitato Tardini Sostenibile contro il nuovo progetto dello Stadio

Il 27 maggio il Comitato Tardini Sostenibile, che si batte contro la proposta di abbattimento dello stadio Tardini e sua ricostruzione, terrà il terzo incontro pubblico con i propri sostenitori, cui vi invitiamo a partecipare. L’appuntamentoè fissato nel Parco della Cittadella (ingresso via Pizzi), alle 18 e 30.

L’incontro serve a fare il punto sui risultati fin qui ottenuti sul piano della comunicazione e delle posizioni da noi espresse e su quello dei consensi registrati attorno ad esse.

Il dossier che abbiamo predisposto e diffuso, è il risultato di un lavoro redatto a più mani nel quale abbiamo evidenziato tutti i problemi legati a quell’intervento ed, in particolare, alle conseguenze negative che da esso scaturiscono sul piano urbanistico, ambientale, economico, culturale, giuridico, democratico, sociale, della sicurezza e della vivibilità ed infine, sul piano della lesione della bellezza della nostra città.

Su queste posizione stiamo riscontrando interesse nelle forze politiche e nelle associazioni che abbiamo incontrato e che invitiamo il 27. Ad esse abbiamo chiesto, e continueremo a chiederlo, non di sostenere la nostra battaglia ma di considerare comune questa battaglia e, quindi, di riconoscere in loro stessi un motore attivo di opposizione e cambiamento. Qui non è in ballo un quartiere, non è in ballo un disegno politico, non è in ballo una opposizione al nuovo, qui è in ballo una visione della città, che dia spazio alle persone, alle relazioni, alla cultura, alle tradizioni.

Noi diciamo No all’intervento sullo stadio perché esso costituirebbe uno scempio alla nostra città.

Vi aspettiamo.

Il Comitato Tardini Sostenibile