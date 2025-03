“Unica-Mente-Bambini”: la nuova rassegna di Arcimboldo

La rassegna ARDIMBOLDO prosegue e questo sabato15 Marzo dalle ore 16 alle ore 18 presenterà UNICA-MENTE-BAMBINI con Simona Galassi (esperta di potenziamento cognitivo attraverso il metodo Feuerstain) e Francesca Di Vittorio (psicopedagogista) presenteranno UNICA-MENTE-BAMBINI…alla ricerca di Feuerstain… l’importanza di promuovere e sostenere pensiero, attenzione e memoria nella prima infanzia. Un viaggio nella soggettività che si confronterà successivamente con la collettivà.

L’obiettivo della giornata sarà quello di fornire ai partecipanti utili strumenti da utilizzare nel quotidiano affinché ogni bambino possa affinare le proprie strategie. Contemporaneamente a questa interessante conferenza si proporranno ai bambini diverse attività atte a stimolare l’intelligenza di tipo logico per sollecitare lo sviluppo di nuove strategie cognitive.

L’incontro si terrà alla Casa nel parco-On/Off, Str. Naviglio Alto, 4/1, 43122 Parma PR

L’associazione sta ormai diventando un forte punto di riferimento e per questo il direttivo sta pensando di proporsi al territorio come centro di consulenza per la famiglia.