Unijunior Parma, “Conoscere per crescere”: iscrizioni aperte dal 22 settembre

Torna all’Università di Parma Unijunior – Conoscere per crescere, il primo e ad ora unico esempio italiano di Children’s University. Quella del 2025 è la sesta edizione, e fa seguito a cinque edizioni caratterizzate da un grande apprezzamento da parte dei giovani studenti e delle giovani studentesse. Unijunior Parma 2025/2026 prenderà il via sabato 25 ottobre nelle Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università e prevede tanti appuntamenti da non perdere fino al 10 gennaio, con festa finale il 17.
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 22 settembre sul sito web https://www.unijunior.it/parma/calendario-parma
L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università di Parma ed è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Parma, Collecchio, Felino, Lesignano de’ Bagni e della Regione Emilia-Romagna.
Unijunior Parma si rivolge a bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni: docenti di diversi Dipartimenti dell’Università di Parma terranno delle lezioni universitarie su argomenti e con modalità e linguaggio adatti ai giovanissimi studenti e alle giovanissime studentesse per 5 sabati pomeriggio tra ottobre 2025 e gennaio 2026.
Il programma di questa sesta edizione comprende quasi 30 lezioni, di diversi ambiti disciplinari: astronomia, chimica, fisica, psicologia, diritto, biologia, medicina, veterinaria, cinema, matematica, architettura, economia, marketing, ingegneria.
Unijunior Parma terminerà sabato 17 gennaio 2026 con la grande festa finale di consegna dei Diplomi alla presenza di alte cariche accademiche, delle e dei docenti e degli irresistibili scienziati di Leo Scienza che intratterranno il pubblico (studentesse, studenti e genitori) con uno spettacolo teatrale-scientifico, che combina comicità, poesia e momenti di interazione da parte del pubblico.
Unijunior è da tempo una realtà consolidata anche in altre sedi universitarie (Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara) e rappresenta un ponte fra territorio e Università: il mondo accademico si apre infatti alla società accogliendo le famiglie. Il fine è quello di promuovere la curiosità e l’interesse verso la conoscenza e la ricerca attraverso una formula che presenta e rende l’Università un luogo accessibile a tutte e tutti, in particolare alle giovani generazioni, “tempio del sapere” ma anche spazio di condivisione e confronto, dove tutte le domande sono preziose.
Per informazioni: Associazione Culturale Leo Scienza – Progetto Unijunior, info@unijunior.it
Programma
25 ottobre
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-10 anni
Sara Remelli e Jasmine Scartozzi – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Detective della biodiversità: alla scoperta degli artropodi e dei loro sorprendenti adattamenti
● 15.00-16.00 – età consigliata 11-13 anni
Erika Martelli – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e Internazionali
Laboratorio – Per una piccola storia dei diritti de l’homme, de la femme, de l’enfant
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-13 anni
Paolo Villa – Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
I maghi della luce. Come i fratelli Lumière inventarono il cinema
● 16.30-17.30 – età consigliata 11-13 anni
Sara Remelli e Jasmine Scartozzi – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Detective della biodiversità: alla scoperta degli artropodi e dei loro sorprendenti adattamenti – Replica
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-10 anni
Erika Martelli – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e Internazionali
Laboratorio – Per una piccola storia dei diritti de l’homme, de la femme, de l’enfant – replica
15 novembre
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-10 anni
Laura Baldini – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
La magia della chimica
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-13 anni
Susanna Esposito – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Corso di Primo Soccorso: diventa anche tu un eroe!
● 15.00-16.00 – età consigliata 11-13 anni
Eleonora Biffi e Chiara Canori – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Laboratorio – Una questione di naso
● 16.30-17:30 – età consigliata 11-13 anni
Romina Travaglini – Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali – DISTI
Una puzzle irrisolvibile, una torre da spostare, la fondazione di Cartagine: la matematica contro le sfide impossibili
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-13 anni
Roberta Alfieri – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Come ci difendiamo dai nemici invisibili: viaggio nel sistema immunitario
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-10 anni
Eleonora Biffi e Chiara Canori – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Laboratorio – Una questione di naso – Replica
29 novembre
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-13 anni
Barbara Gherri – Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Alberi sui tetti e muri d’erba: l’architettura è green!
● 15.00-16.00 – età consigliata 11-13 anni
Laura Baldini – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
La magia della chimica
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-11 anni
Roberta Saleri – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
Un naso freddo che scalda il cuore
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-13 anni
Alessandro Bartolomucci – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Perché invecchiamo? Alla scoperta della biologia della salute e dell’invecchiamento
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-13 anni
Cristina Zerbini – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Questo mi piace, quello no… perché? Alla scoperta della magia del marketing!
● 16.30-17.30 – età consigliata 10-13 anni
Regalli Massimo – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Più banconote, più ricchezza per tutti: vero o falso? Sveliamo i misteri dell’economia
20 dicembre
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-13 anni
Valentina Presta – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
“Piertotum Locomotor”: la magia del movimento umano
● 15.00-16.00 – età consigliata 10-13 anni
Daniela Guarenghi e Cesare Costi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Missione privacy: attiva i tuoi superpoteri!
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-13 anni
Alessandro Petraglia – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Quante piante! Quanto sono diverse tra di loro e quante cose sanno fare le piante
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-13 anni
Alessia Ferrari e Davide Papotti – Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
Passeggiando lungo il fiume Po alla scoperta di mappe antiche, racconti e opere idrauliche
10 gennaio
● 15.00-16.00 – età consigliata 8-10 anni
Dolores Rollo – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Aiuto, che paura! Evviva, che paura!
● 15:00-16:00 – età consigliata 11-13 anni
Giorgia Biselli – Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Big Bang Express: viaggio nell’universo in espansione
● 15.00-16.00 – età consigliata 8–9 anni
Davide Orsi – Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Laboratorio – Tensiolandia, giocando con la tensione superficiale
● 16.30-17.30 – età consigliata 11-13 anni
Dolores Rollo – Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Anche le formiche nel loro piccolo si arrabbiano!
● 16.30-17.30 – età consigliata 8-10 anni
Giorgia Biselli – Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Big Bang Express: viaggio nell’universo in espansione – Replica
● 16.30-17.30 – età consigliata 10-11 anni
Davide Orsi – Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Laboratorio – Tensiolandia, giocando con la tensione superficiale – Replica