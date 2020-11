Unione Parmense Industriali: il 12 novembre l’assemblea annuale in diretta streaming

Giovedì 12 novembre a partire dalle ore 17 si terrà la 75esima Assemblea Annuale dell’Unione Parmense degli Industriali.

In ottemperanza alle disposizione di contenimento della pandemia, l’Assemblea non prevede presenza di pubblico o stampa e verrà trasmessa in diretta streaming: sarà visibile (senza credenziali) nell’home page del sito www.upi.pr.it , sul canale YouTube dell’Associazione ( https://www.youtube.com/channel/UChZ2Gh3LNwt8Kao_Ab44GHw ) e sul canale 12TvParma.

Il programma prevede in apertura il discorso introduttivo della Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali Annalisa Sassi; nel corso del suo intervento la Presidente passerà in rassegna quanto sta accadendo sia dal punto di vista generale che locale, soffermandosi sulle azioni già realizzate e su quelle necessarie per sostenere lo sviluppo del territorio.

Subito dopo, il Vice Direttore esecutivo di Radio 24- Il Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni dialogherà sui temi dell’attualità economica con Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, e con Giulio Sapelli, Professore Ordinario di Storia Economica all’Università degli Studi di Milano.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.