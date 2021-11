Unione Pedemontana: al via laboratorio per giovani video maker di temi sociali e civili

Inclusione sociale, ambiente e sostenibilità, rispetto e promozione dei diritti umani: sono solo alcuni dei temi che saranno al centro di “Video Civic Maker”, il laboratorio gratuito di produzione audiovisiva organizzato da Officina Giovani nello spazio “Casa I Prati”, in via San Prospero 13 a Collecchio.

“Video Civic Maker”, nato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 14/2008), è stato realizzato da Auroradomus e Pedemontana sociale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. Guatelli” e l’associazione Liberi di Volare, per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 15 anni che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) l’opportunità di uno stimolante e divertente percorso educativo nel mondo della produzione fotografica e cinematografica, attraverso la riflessione su temi di attualità, incontri con registi, fotografi e la realizzazione di video.

L’obbiettivo è quello di dar loro la possibilità di mettersi in gioco, con parole e immagini, per esprimere da protagonisti la propria opinione sui valori del nostro vivere civile in modo consapevole e creativo, attraverso l’uso dei mezzi che sono a loro più congeniali, come smartphone e fotocamere.

«Crediamo molto in questo progetto – sottolinea la sindaca di Collecchio e presidente di Azienda Pedemontana sociale Maristella Galli –. Sensibilizzare e dare la possibilità ai nostri giovani di esprimere i loro pensieri su tematiche e valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani, con tutto ciò che ne consegue anche per quel che riguarda la parità di genere, pensiamo sia fondamentale per la formazione di quelli che saranno gli adulti di domani».

«Dare questa opportunità ai giovani attraverso produzioni multimediale, permettendogli allo stesso tempo di acquisire nuove competenze, è un notevole valore aggiunto – osserva l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Collecchio Costanza Guerci –. Perché sono proprio i video e le immagini, realizzati e veicolati attraverso gli smartphone, i mezzi comunicativi più adatti a sviluppare un dialogo efficace tra ragazze e ragazzi».

Il laboratorio si svolgerà il lunedì pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.30. Per partecipare è necessaria l’iscrizione e, per chi avesse già compiuto 12 anni, è obbligatorio il Green pass, ad esclusione dei soggetti non vaccinabili in possesso della certificazione medica di esenzione.

Oltre agli appuntamenti pomeridiani e serali, per gli studenti delle scuole medie di Collecchio “Video Civic Maker” si svolgerà anche il venerdì mattina in orario scolastico, grazie alla collaborazione dell’ I.C. “Guatelli”. Il programma degli incontri sarà inoltre arricchito da tre appuntamenti aperti al pubblico nella fascia tardo pomeridiana, durante i quali sarà possibile incontrare gli autori e i produttori di alcune creazioni audiovisive e cinematografiche che serviranno da spunto formativo e stimolo creativo ai ragazzi.

Il laboratorio si concluderà il 16 dicembre, quando i ragazzi con le loro famiglie e i cittadini potranno assistere alla proiezione degli audiovisivi originali nel corso della serata dedicata ai giovani “Video Civic Maker”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni occorre telefonare al 348 5263602 o inviare una mail all’indirizzo officinagiovani.collecchio@auroradomus.it.