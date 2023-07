Unione Pedemontana: bando contributi per la mobilità casa-lavoro delle persone con disabilità

Agevolare la mobilità casa-lavoro delle persone con disabilità, attraverso l’erogazione di contributi economici a sostegno delle loro necessità. Questo l’obiettivo del bando, riferito alle spese sostenute nel 2022, destinato ai cittadini residenti nel Distretto Sud-Est, che comprende anche i cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Pubblicato dal Comune di Langhirano, ente capofila del distretto, il bando mette a disposizione una somma complessiva di 21mila euro finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Regionale Disabili e assegnata all’Unione Montana Appennino Parma Est.

Chi può partecipare al bando

Possono partecipare al bando le persone maggiorenni e residenti nei comuni dele distretto Sud-Est con disabilità certificata (Legge 104/92), o in possesso di certificazione di invalidità ai fini del collocamento mirato (Legge 68/99), che nel 2022 abbiano svolto un’attività lavorativa subordinata o autonoma, sia a tempo determinato, sia indeterminato, e che abbiano avuto la necessità di un trasporto personalizzato verso e dal luogo di lavoro nel caso in cui non fosse stato raggiungibile con mezzi pubblici adeguati o compatibili con gli orari di lavoro.

Criteri di assegnazione e ammontare dei contributi

I contributi verranno assegnati a copertura delle spese effettivamente sostenute e fino ad esaurimento fondi, per un tetto massimo pro-capite di 3.000 euro. Potranno essere liquidate le spese sostenute e documentate per: servizi di trasporto professionale personalizzato (i costi per abbonamenti o biglietti della rete di trasporto pubblico locale verranno considerati solo se l’utente è costantemente accompagnato da una persona specifica); servizi resi da associazioni di volontariato; servizi organizzati in autonomia con il supporto di parenti/affini o colleghi di lavoro, mediante il rimborso dei costi chilometrici, come da tabelle ACI valevoli per l’anno in corso, in base al numero dei tragitti casa-lavoro.

Come e quando presentare la domanda

La domanda dovrà essere presentata telematicamente inviando una pec all’indirizzo protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it, o direttamente all’Ufficio di Piano Distretto Sud-Est, in piazza Ferrari 5 a Langhirano, previo appuntamento telefonico, entro e non oltre le ore 12 del 18 agosto 2023. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti utilizzando l’apposito modulo (Allegato A) scaricabile nella sezione relativa ai bandi sul sito www.unionepedemontana.pr.it, corredata dalla documentazione richiesta.

Ulteriori informazioni e modalità di erogazione dei contributi

Per ulteriori approfondimenti, informazioni e appuntamenti, è possibile consultare il bando sul sito www.unionepedemontana.pr.it, oppure rivolgersi all’Ufficio di Piano Distretto Sud-Est, inviando una email all’indirizzo ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it, o telefonano al numero 0521 354147.

Il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario intestato o cointestato al beneficiario stesso.