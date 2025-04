Unione Pedemontana: bando per assegnazione alloggi di edilizia pubblica

Da oggi, mercoledì 30 aprile, e fino a venerdì 30 maggio 2025, sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) già disponibili, o che verranno ultimati, nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

ACER Parma, per conto di Azienda Pedemontana Sociale, ha infatti pubblicato il bando integrativo per la formazione della graduatoria di assegnazione, come previsto della Legge regionale 8 agosto 2001 n° 24 e successive modifiche o integrazioni, e dal Regolamento per le assegnazioni.

L’avviso integrale del bando e i moduli per la presentazione della domanda possono essere scaricati dal sito di Azienda Pedemontana Sociale www.pedemontanasociale.pr.it.

I requisiti per partecipare

Per poter presentare la domanda occorre un valore ISEE inferiore a 20.217,01 euro per nucleo familiare e un Patrimonio mobiliare (ad esempio auto, moto, depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi e partecipazioni azionarie), non oltre i 41.249,60 euro. I limiti riguardano anche la titolarità di diritti reali su beni immobili.

Potranno richiedere l’assegnazione tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea, i familiari dei cittadini UE regolarmente soggiornanti, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, i titolari dello status di rifugiati politici o protezione sussidiaria e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale che esercitino regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Chi presenterà domanda dovrà inoltre essere residente, anagraficamente o lavorativamente, nel comune presso il quale si richiede l’assegnazione e in dell’Emilia-Romagna da almeno tre anni.

Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata in ogni sua parte, compresa la dichiarazione sostitutiva unica, e consegnata, come già anticipato, dal 30 aprile al 30 maggio 2025, al funzionario ACER nei giorni e negli orari in cui è presente negli Sportelli sociali dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo e Sala Baganza) , o direttamente nella sede ACER in vicolo Grossardi 16/A a Parma previo appuntamento, prenotabile telefonando al numero 0521 215252.

Durante il periodo di apertura del bando, verranno ampliati i giorni e gli orari di presenza di un funzionario ACER presso gli Sportelli sociali dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense: a Collecchio, lunedì 5, 12, 19 e 26 maggio dalle 8.30 alle 12.30; a Felino, venerdì 9, 16, 23 e 30 maggio dalle 10.45 alle 12.45; Montechiarugolo e Traversetolo – Sportello sociale di Monticelli Terme, giovedì 8, 15, 22 e 29 maggio dalle 8.30 alle 12.30; a Sala Baganza, venerdì 9, 16, 23 e 30 maggio dalle 8.30 alle 10.30;

Per ulteriori informazioni sugli indirizzi e i recapiti telefonici degli Sportelli sociali è possibile consultare sempre il sito www.pedemontanasociale.pr.it.