Unione Pedemontana, centri estivi 2022: aperto il bando per accedere ai contributi

Centri estivi meno cari per le famiglie residenti nel Distretto Sud Est e quindi dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Da mercoledì 25 maggio, e fino alle ore 12 di martedì 14 giugno 2022, sarà infatti possibile presentare a domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi che verranno erogati sottoforma di voucher per i centri estivi accreditati.

Pedemontana Sociale, l’Azienda che gestisce i Servizi alla persona per i Comuni dell’Unione, ha infatti aderito, in qualità di componente del distretto, al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie, con un ISEE inferiore ai 28mila euro, che abbiano la necessità di utilizzare i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 a 13 anni, fino a 17 anni per quelli con disabilità certificata (Legge 104/92), nel periodo di sospensione estiva dell’attività scolastica.

Chi può richiedere il contributo

Il bando è rivolto alle famiglie residenti nei comuni del distretto Sud Est, con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni e fino a 17 anni per quelli con disabilità certificata (Legge 104/92). Possono accedere ai voucher le famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati, in cassa integrazione oppure in mobilità o disoccupazione. Il bando è rivolto anche ai nuclei in cui solo uno dei due genitori sia impegnato in modo continuativo in compiti di cura come definiti ai fini ISEE. Le famiglie non dovranno comunque avere un ISEE (relativo all’anno 2022 o 2021, oppure corrente) superiore a 28.000 euro.

Modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate, che risiedono nei comuni dell’Unione Pedemontana, possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12 di martedì 14 giugno (modulistica reperibile nella sezione dedicata al bando sul sito www.unionepedemontana.pr.it e presso gli Sportelli territoriali di Azienda Pedemontana sociale) direttamente allo Sportello sociale del proprio comune di residenza, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pedemontanasocialeparma@pec.it.

Nel caso in cui si inoltri la domanda via posta elettronica certificata per due o più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare, si richiede una PEC per ogni minore.

Azienda Pedemontana Sociale si occuperà esclusivamente di trasmetterà le domande ammesse al Comune di Langhirano, in qualità di capofila di distretto che svolgerà l’istruttoria e stilerà una graduatoria distrettuale, fino ad esaurimento del budget.

Valore del contributo

Il contributo alla singola famiglia per ogni figlio è a copertura del costo di frequenza dei centri estivi per un massimo di 112 euro settimanali.

Ferma restando la cifra massima erogabile, pari a 336 euro per minore frequentante, è possibile riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane, anche non consecutive, nel caso in cui il costo settimanale del servizio centro estivo sia inferiore ai 112 euro.

Modalità di erogazione del contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo, la famiglia dovrà presentare per ciascun minore ammesso la documentazione indicata nel bando, entro e non oltre il giorno 16 settembre 2022, mediante posta elettronica certificata, sempre all’indirizzo pedemontanasocialeparma@pec.it, o con consegna a mano previo appuntamento, allo Sportello sociale del comune di residenza.