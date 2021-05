Unione Pedemontana: concorso per tre posti nella Polizia locale

Vuoi entrare nella Polizia locale? La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un concorso per assumere 154 agenti a tempo indeterminato, di cui tre verranno assegnati al Corpo dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Assunzioni decise dagli amministratori dell’Unione, che proseguono nel percorso di rafforzamento dell’organico, al quale vengono destinate tutte le risorse occupazionali possibili.

Per presentare online la domanda di partecipazione alla selezione, sarà sufficiente cliccare, entro l’11 giugno 2021, sul link al concorso disponibile sul sito della Regione wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ o, in alternativa, sul link diretto al concorso, pubblicato all’interno della notizia che fa riferimento alla selezione che si trova sulla home page del sito www.unionepedemontana.pr.it. Per informare e incentivare chi fosse interessato a intraprendere la carriera nel suo Corpo di Polizia locale, l’Unione Pedemontana ha inoltre organizzato un “Open day” per illustrare l’attività del corpo, con visita alla centrale di Felino (Via Donella Rossi 1). Nella mattinata di venerdì 28 maggio, dalle 9 alle 12, coloro che intendono partecipare al concorso verranno accolti dagli agenti, che spiegheranno l’attività svolta dalla Polizia locale e mostreranno i mezzi, anche tecnologici, a disposizione, come il sofisticato sistema di videosorveglianza che con oltre 200 telecamere tiene sotto controllo le strade e i luoghi sensibili del territorio della Pedemontana.

«La sicurezza è una delle nostre priorità – sottolinea la prima cittadina di Felino e delegata alla Sicurezza dell’Unione Elisa Leoni –. In questi anni, grazie anche al supporto della Regione, abbiamo investito tanto sul sistema di videosorveglianza e sul potenziamento dell’organico, compatibilmente con le normative che non ci consentono di assumere tutti gli agenti di cui avremmo bisogno. La Polizia locale svolge un servizio fondamentale a favore della collettività e per questo abbiamo pensato di illustrare in modo dettagliato i suoi compiti per mezzo di un “Open day”, dedicato a coloro che sono interessati a intraprendere questa importante e appagante professione».