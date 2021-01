Unione Pedemontana: dal 14 gennaio riprendono online gli incontri di “MammeInsieme”

Passate le festività natalizie, da giovedì 14 gennaio riprendono gli incontri di MammeInsieme, organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza, condotti dall’ostetrica Clelia Buratti e dalla psicologa-psicoterapeuta Eleonora Russo. Incontri che si svolgeranno in modalità online, fino a quando non sarà possibile ricominciare “in presenza”, e che termineranno il prossimo 17 giugno.

MammeInsieme è uno spazio dedicato a tutte le neomamme e ai loro bambini, che vivono nei comuni del Distretto Sud Est dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo) e dell’Unione Montana Appennino Parma Est (Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma). Uno spazio dove confrontarsi, condividere emozioni e difficoltà, stringendo relazioni con le compagne di viaggio di quella nuova avventura chiamata “maternità”.

Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì dalle 10 alle 12. Per partecipare o richiedere informazioni, si può inviare una email a famiglie@pedemontanasociale.pr.it, telefonare al numero 0521 331395 (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure consultare e inviare un messaggio attraverso la pagina Facebook @CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst.