Unione Pedemontana, Famiglie al Centro: il calendario degli incontri di novembre

Nuovi incontri, a novembre, nell’ambito dei percorsi gratuiti “Famiglie al Centro”, dedicati alle neo o future mamme e ai genitori che vivono nel Distretto Sud Est, più precisamente nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est. Incontri gratuiti con esperti per supportare la genitorialità, finanziati dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzati dal Centro per le Famiglie e Ausl in collaborazione con Azienda Pedemontana Sociale e Unione Montana Parma Est.

Gli appuntamenti per le neo e future mamme, che rientrano anche tra le giornate “Officine detox” della Regione Emilia-Romagna, prenderanno il via giovedì 6 novembre, dalle ore 10 alle 12 alla Biblioteca di Monticelli Terme (Via Montepelato Nord 3/c), con “1,2,3 Gioco”, per riscoprire insieme alle operatrici del Centro per le Famiglie e della biblioteca stessa, il valore delle attività ludiche nella relazione con i figli.

Il secondo incontro, “Parliamone tra mamme”, sarà giovedì 13 novembre alle ore 10 al Centro per le Famiglie di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36) con le operatrici del CpF, mentre il terzo appuntamento, “Alla scoperta dell’affettività”, si svolgerà giovedì 20 novembre, sempre alle ore 10, al Centro Culturale Claudio Cesari di Collecchio (C/O Parco Nevicati) con la psicologa del Consultorio Giovanna Gallo.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 25 novembre dalle 10 alle 12 quando, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al Circolo “L. Coruzzi” di Felino (via C. Caimi, 1) si svolgerà un evento speciale. Così come speciale sarà l’incontro “Pillole di sicurezza”, nell’ambito del percorso “Genitori al Centro”, che si svolgerà sabato 8 novembre dalle 10 alle 12 alla Biblioteca comunale di Langhirano (Via C. Battisti, 20).

Un appuntamento organizzato insieme alla locale Assistenza Pubblica e dedicato alle coppie con figli da 0 a 3 anni sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, la prevenzione degli incidenti domestici e la sicurezza stradale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, occorre contattare il Centro per le Famiglie telefonando al numero 0521 331395, oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.