Unione Pedemontana, “Famiglie al Centro”: nuovo anno e nuovi incontri

Nuovo anno e nuovi incontri gratuiti con esperti nell’ambito dei percorsi di “Famiglie al Centro” organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza in collaborazione con Ausl. Percorsi dedicati alle famiglie che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, per aiutarle ad affrontare serenamente la genitorialità attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione.

I primi tre appuntamenti da segnare sul calendario riguardano il percorso “Mamme al Centro”, dedicato alle neo e future madri, che si svolgeranno al giovedì dalle 10 alle 12 e, per il mese di gennaio, sempre al Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, 36 – Sala Baganza). Si inizia l’11 gennaio, con “Parliamone tra mamme”, condotto dalle operatrici del CPF. Il 18 gennaio verrà illustrato, a cura delle referenti, “Una famiglia per una famiglia”, il progetto di affiancamento familiare fatto di famiglie che aiutano altre famiglie in difficoltà, ad esempio nella gestione della vita quotidiana e dei figli. Il terzo appuntamento di “Mamme al Centro” sarà il 25 gennaio, sempre con le operatrici del CPF.

Gli appuntamenti del primo mese del 2024 si concluderanno mercoledì 31 gennaio con l’incontro dedicato agli “Adulti di casa” (mamme, papà, nonni, nonne e altri familiari di bimbi da 0 a 6 anni) nella sede dell’Assistenza Volontaria (Via Rosselli, 1 – Collecchio), dove dalle 17.30 alle 19.30 si parlerà di “Disostruzione vie aeree e altre nozioni di sicurezza” con il coordinatore della Centrale 118 Emilia Ovest Marco Boselli e gli educatori del CPF.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.