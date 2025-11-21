Unione Pedemontana, i volti e le storie di vita degli anziani in mostra al Teatro al Parco

I volti e le storie di vita raccontate degli anziani ospiti dei centri diurni della pedemontana faranno tappa a Parma dal 29 novembre al 7 dicembre 2025 nei prestigiosi spazi del Teatro al Parco. Sarà questa la prossima occasione per ammirare l’esposizione della mostra fotografica itinerante tratta dal libro “Io mi chiamo Eleda e il mio nome non ce l’ha nessuno”, a cura dello scrittore Guido Conti ed edito da “Libreria Ticinum”.

Trentatré racconti con i volti dei narratori, fissati nella memoria collettiva della comunità, che si sveleranno agli occhi del pubblico parmigiano sabato 29 novembre alle ore 11 con gli interventi delle autorità e uno spettacolo teatrale degli attori dell’Associazione Anellodebole che daranno voce ad alcune storie tratte dal libro.

Un’opera nata da un’idea di Pedemontana Sociale, l’azienda che eroga i servizi alla Persona per conto dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), che si fa testimonianza, attraverso storie incredibili o di straordinaria normalità di imprenditori, cantanti, commercianti, parrucchiere e casalinghe, accomunate da valori profondi. Un progetto al quale Solares Fondazione delle Arti ha voluto dare visibilità, offrendo gratuitamente gli spazi del teatro all’interno del Parco Ducale.

L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta nei seguenti giorni e orari: sabato 29 novembre dalle 11 alle 13; domenica 30 novembre dalle 13:30 alle 17:30; da lunedì 1 a mercoledì 3 dicembre dalle 9.30 alle 15; venerdì 5 dicembre dalle 9.30 alle 15; sabato 6 e domenica 7 dicembre dalle 20 alle 22.