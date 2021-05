Unione Pedemontana: martedì 25 maggio primo incontro online del ciclo “Adolescenti al Centro”

Martedì 25 maggio alle 18.30, si svolgerà online il primo appuntamento del ciclo di incontri-confronti “Adolescenti al Centro” , dedicato a genitori, insegnanti, educatori e, più in generale, a tutti coloro che affiancano i ragazzi e le ragazze nella loro crescita. Relatori dell’incontro, intitolato “Adole-shock, Adole-shake: genitori e figli nel frullatore dell’adolescenza”, saranno Valeria Lo Nardo, counselor Centro Per le Famiglie Distretto Sud-Est, e Gabriele Moi, Psicologo-Psicoterapeuta NPIA Ausl Distretto Sud Est, che approfondiranno i cambiamenti tipici di questa particolare fase della vita ed esploreranno la relazione tra adolescenti e genitori: quali le difficoltà, gli adattamenti necessari e le risorse da mettere in campo. Le riflessioni avranno uno sguardo attento anche alle nuove sfide che l’attuale emergenza sanitaria sta richiedendo.

Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi, contattando il Centro Per le Famiglie Distretto Sud-Est telefonicamente allo 0521 331395 o via email all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it. A chi si prenoterà verrà, successivamente fornito il link per collegarsi online.

Gli appuntamenti di “Adolescenti al Centro” sono stati organizzati dal Centro per le Famiglie del Distretto Sud Est gestito da Azienda Pedemontana Sociale (APS), in collaborazione con l’Unione Montana Appennino Parma Est, l’Ausl e le cooperative Auroradomus e Connessioni.