Unione Pedemontana: il 30 dicembre si votano i bilanci preventivi e i piani programmatici dell’ente e di Pedemontana sociale

Giovedì 30 dicembre, alle 18.30, torna a riunirsi in videoconferenza il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense con un ricco e importante Ordine del giorno.

La seduta, che si svolgerà cautelativamente a distanza a causa della risalita dei contagi da Covid-19, chiuderà l’attività amministrativa del 2021 e il parlamentino sarà chiamato a votare i bilanci di previsione 2022/2024 dell’Unione e di Pedemontana sociale, l’azienda che si occupa dei Servizi alla Persona per conto dei cinque Comuni associati (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

All’approvazione del Consiglio ci saranno inoltre il Piano programmatico di Pedemontana sociale e l’aggiornamento e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, le road map che tracciano la rotta verso il futuro dell’Azienda e dell’Ente.

Tra gli altri punti all’Ordine del giorno, la revisione ordinaria delle partecipazioni e due convenzioni. La prima con l’Unione Montana Appennino Parma Est per l’esercizio delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione. La seconda, invece, per il trasferimento all’Unione Pedemontana del servizio e gestione del brokeraggio assicurativo dei suoi cinque Comuni e di Pedemontana Sociale.

La seduta potrà essere seguita, come sempre, in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.

La convocazione del Consiglio, l’ordine del giorno integrale e il link alla diretta streaming, sono disponibili sul sito www.unionepedemontana.pr.it.