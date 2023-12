Unione Pedemontana, presentato il primo referto annuale del Controllo di gestione

È stato presentato nei giorni scorsi ai sindaci dell’Unione Pedemontana Parmense il primo referto annuale del Controllo di gestione, la nuova funzione associata che ha per obiettivo una maggiore efficienza ed economicità dei servizi attraverso l’analisi e la condivisione delle buone pratiche tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e l’Unione stessa. Una funzione strategica, finanziata per 25mila euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano di Riordino Territoriale (PRT) che nel 2023 ha assegnato all’Unione Pedemontana contributi per un totale di 371mila euro.

Il Controllo di gestione permette, in particolare, di verificare nella massima trasparenza che gli obiettivi indicati dall’Amministrazione in fase di programmazione vengano perseguiti e, in quale misura, conseguiti, attraverso una misurazione puntuale e con le stesse metodologie. Verifiche che sono state affidate ad un gruppo tecnico creato ad hoc, formato dalla direttrice operativa e dalla responsabile dei Servizi finanziari dell’Unione, Paola Fabiani ed Elena Gatti, e dai funzionari dei cinque Comuni associati, con il supporto di Poleis, società di consulenza specializzata.

Scendendo nel dettaglio, quest’anno sono stati esaminati i Servizi Finanziari, gli Affari generali, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione, insieme alle Biblioteche comunali. Dai risultati sono emersi diversi elementi di eccellenza da valorizzare e promuovere, ma anche spunti di lavoro per aumentare la qualità dei servizi e soluzioni operative da sviluppare nel nuovo anno. Il rapporto è stato il frutto di un lavoro corale portato avanti dai funzionari degli enti e dai consulenti, che hanno potuto condividere esperienze, professionalità e conoscenze. Il prossimo “step”, sul quale il gruppo tecnico è già al lavoro, sarà uniformare regolamenti e strumenti di programmazione, interpretando l’Unione e i suoi Comuni come un unico sistema realmente integrato.

Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo e assessore al Bilancio dell’Unione, ha sottolineato come il Controllo di gestione «verrà rafforzato ed esteso a un numero di servizi sempre più crescente. Questa funzione è veramente una leva organizzativa importante, soprattutto in un sistema complesso come quello delle gestioni associate, in grado di generare trasparenza, sinergie, efficienza e qualità».