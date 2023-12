Unione Pedemontana, si riunisce il Consiglio: al voto il bilancio preventivo 2024/2026

Ultima, importante seduta dell’anno per il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense, che alle 18.30 di martedì 19 dicembre si riunirà in Municipio a Collecchio per votare il Bilancio di previsione 2024/2026 e l’aggiornamento al DUP, il Documento Unico di Programmazione che traccia le future linee di sviluppo dell’ente.

Il Consiglio della Pedemontana Parmense sarà inoltre chiamato a pronunciarsi sulla revisione ordinaria delle società partecipate e sul recepimento delle modifiche alla convenzione tra i Comuni associati e l’Unione stessa, per attribuire a quest’ultima funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e di committenza dei servizi in accreditamento.

Sempre sul fronte del welfare, si voterà, infine, la modifica al Contratto di Servizio con Pedemontana sociale, l’azienda controllata interamente dall’Unione che si occupa di gestire i servizi sociali per conto dei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo e che rappresenta la principale voce di bilancio dell’ente.

Si ricorda che la seduta è aperta al pubblico, ma potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.