Unione Universitari Parma: “Presidio nel Chiostro di Lettere in supporto alla Global Sumud Flotilla”

di AndreaMarsiletti2

“Oggi in data 2 Ottobre abbiamo deciso di presidiare l’università per 24 ore, a partire dalle 12:00, all’interno del Chiostro di Lettere.

È fondamentale in questo momento tenere alta l’attenzione su ciò che è accaduto e sta accadendo alla Global Sumud Flotilla. 

Gli equipaggi sono stati arrestati illegalmente da parte di Israele, stanno venendo scavalcati i diritti di una Flotta che si trova in acque internazionali. 

Portare avanti ora una mobilitazione studentesca è necessario per far capire che le nostre voci possono fare la differenza, possono fare pressione, da Parma come in tutta Italia, al nostro governo complice del genocidio in atto. 

Contestualmente chiamiamo uno sciopero studentesco lampo, vogliamo vedere le aule vuote per lanciare un ulteriore segnale, una volta che la Flotilla è stata bloccata, noi blocchiamo tutto!”

UdU – Unione degli Universitari Parma

