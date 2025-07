Università, tasse 2025-‘26: no tax area a 27mila euro, contribuzione basata su merito e Isee

Per il prossimo anno accademico l’Università di Parma ha confermato la “no tax area” a 27mila euro: una soglia già più alta di quella fissata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e già ritoccata verso l’alto dall’Ateneo, a testimoniare l’attenzione al tema del diritto allo studio.

È inoltre confermato il meccanismo di calcolo del contributo, che prevede un incremento graduale e proporzionale all’Isee e che considera come elementi base la condizione economica di appartenenza (valore Isee), il merito (crediti formativi universitari Cfu maturati dall’11 agosto 2024 al 10 agosto 2025; almeno 10 Cfu per le iscritte e gli iscritti al secondo anno e 25 Cfu per le iscritte e gli iscritti agli anni successivi al secondo), l’anzianità di iscrizione (si conteggiano gli anni di iscrizione all’Università di Parma, i passaggi di corso non azzerano l’anzianità; dal secondo anno oltre la durata legale del corso gli importi aumentano), l’area disciplinare del corso.

Per quanto riguarda la comunicazione del valore Isee, la domanda è compilabile sul sito di ER.GO www.er-go.it dal 3 luglio al 4 novembre (alle 17).

Chi rientra nella “no tax area” dovrà pagare solo tassa regionale e bollo virtuale (156 euro nel complesso, corrispondenti alla prima rata) e sarà esonerato dal resto delle tasse.

Rientrano nella “no tax area”: studenti e studentesse immatricolati/e nell’a.a. 2025-26 che comunicano entro il 4 novembre 2025 alle 17, tramite procedura sul sito di ER.GO, un Isee valido per il diritto allo studio universitario non superiore a 27mila euro; studenti e studentesse iscritti/e entro il primo anno fuori corso che hanno maturato dall’11 agosto 2024 al 10 agosto 2025 almeno 10 Cfu (per chi si iscrive al secondo anno) o 25 Cfu (per chi si iscrive agli anni successivi al secondo) e comunicano entro il 4 novembre 2025 alle 17, tramite procedura sul sito di ER.GO, un Isee valido per il diritto allo studio universitario non superiore a 27mila euro

LE NOVITÀ

Nei pagamenti sono state abolite le more, ma si applicherà il blocco di carriera immediato in caso di pagamento oltre i termini del contributo universitario e anche in caso di debiti insoluti di qualsiasi natura

È stata eliminata l’iscrizione sotto condizione. Sono previste 3 rate per tutte/i:

a) prima rata di 156 euro (tassa regionale 140 euro e bollo virtuale 16) da pagare dal 5 agosto al 17 settembre (per le matricole si paga entro i termini indicati per l’immatricolazione nel Manifesto degli studi)

b) seconda rata (50% del contributo universitario personalizzato) da pagare entro il 18 novembre

c) terza rata (50% del contributo universitario personalizzato) da pagare entro il 30 aprile 2026

La seconda e la terza rata, se di importo pari o superiore a 600 euro, sono rateizzabili a richiesta dello studente o della studentessa.

Tutte le info alla pagina dedicata: https://www.unipr.it/importi-di-tasse-e-contributi, dove è disponibile anche un simulatore per il calcolo approssimativo del proprio contributo, e sul Manifesto degli studi 2025-2026 https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi