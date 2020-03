Uniprnonsiferma: tutte le iniziative online messe in campo dall’Ateneo

Uniprnonsiferma anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza. Già dai primi giorni l’Università di Parma ha messo in campo una serie di azioni avendo a cuore i propri studenti, con l’obiettivo di garantire a tutti la continuità formativa e la possibilità di portare a termine il proprio percorso di studi, nei tempi previsti prima dell’emergenza COVID e a distanza.

I docenti stanno mettendo a disposizione degli studenti, sui portali web Elly dei diversi corsi di studio, il materiale didattico e le video-lezioni degli insegnamenti del secondo semestre che attualmente non è possibile svolgere in presenza.

Analogamente si stanno svolgendo on line, utilizzando la piattaforma “Teams”, anche gli esami di profitto, secondo i calendari stabiliti dai diversi Dipartimenti.

Dal 12 marzo sono iniziate le sedute di Laurea on line, anche in questo caso secondo calendari fissati dai Dipartimenti e utilizzando la piattaforma “Teams”. Ogni membro della commissione si collega dalla propria postazione e può ascoltare e fare domande ai candidati, che alla fine vengono proclamati Dottori, con una stretta di mano virtuale.

Per ognuna di queste attività sono stati realizzati a tempo di record dei videotutorial, rivolti sia ai docenti che agli studenti.

Gli Open Day 2020, iniziativa pluriennale di informazione e supporto rivolta agli studenti delle scuole superiori che devono scegliere il loro percorso di studi universitari e dei laureati triennali che proseguono con un corso di laurea magistrale, si terrà quest’anno completamente in modalità on line: 90 i video di presentazione di corsi predisposti in tempi record da docenti e il sito web Ilmondochetiaspetta, completo di tutti i materiali informativi, depliant e guide, a disposizione dal 2 aprile per tutte le future matricole.

Anche l’attività amministrativa dell’Ateneo non si è mai fermata: alcune attività indifferibili sono erogate in presenza, per tutte le altre si utilizza la modalità del lavoro agile.

Tutto ciò è reso possibile grazie allo sforzo corale di tutte le componenti dell’Ateneo, personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, e grazie alle competenze e alle strumentazioni digitali d’avanguardia che l’Ateneo ha potuto mettere in azione nell’arco di due settimane, tra fine febbraio e inizio marzo.