Università: al Teatro Farnese una dimostrazione-spettacolo nell’ambito del progetto “La ricezione classica nelle arti performative”

Andrà in scena giovedì 13 ottobre al Teatro Farnese Early Modern Aristophanes in Performance, dimostrazione-spettacolo pubblica gratuita nell’ambito del progetto internazionale La ricezione classica nelle arti performative di Università di Parma, University College of London (UCL) e Oxford University.

Lo spettacolo al Farnese sarà l’esito di un workshop teatrale, ospitato al Liceo Toschi di Parma, in cui 26 studentesse e studenti tra universitari (Unipr/UCL/Oxford) e liceali (Licei Toschi e Romagnosi) lavoreranno su alcune scene del Pluto di Aristofane e altri testi rinascimentali d’ispirazione aristofanesca sotto la direzione del regista Marco Martinelli (Teatro delle Albe), che da anni lavora con adoloscenti e universitari in tutto il mondo (Scampia, Nairobi, New York, Pompei, Buenos Aires…).

L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria al link https://www.ucl.ac.uk/early-modern/news/2022/sep/register-parma-memory-and-performance-classical-reception-early-modern-festivals

Lo spettacolo è in programma alle 18. Sarà introdotto da Oliver Taplin (Oxford), dalle curatrici del progetto internazionale Francesca Bortoletti (Università di Parma) e Giovanna Di Martino (UCL, Archive of Performances of Greek and Roman Drama/Oxford University) e dal regista Marco Martinelli.