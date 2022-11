Università: al via la quinta edizione della rassegna “Cosa dicono oggi gli antropologi”

Al via mercoledì 9 novembre la quinta edizione della rassegna “Cosa dicono oggi gli antropologi”, coordinata da Martina Giuffrè e Sabrina Tosi Cambini, antropologhe dell’Università di Parma e Mario Turci, direttore del Museo Ettore Guatelli, organizzata dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Ateneo di Parma e patrocinata dal Comune di Parma. Gli appuntamenti termineranno martedì 6 dicembre.

La rassegna è diventata un appuntamento fisso dell’Università, con aperture verso la città e quest’anno comprende un ciclo di conferenze, presentazioni di libri, laboratori, performance e il duetto Danza Cieca del coreografo e danzatore Virgilio Sieni.

La quinta edizione della rassegna ha come filo conduttore il tema delle “Vite ineguali”, declinandolo in particolar modo – ma non esclusivamente – verso la produzione di nuove disuguaglianze e/o l’inasprimento di condizioni di ineguaglianza nel periodo della pandemia e post-pandemia.

Questo il programma completo:

Mercoledì 9/11 ore 17 Aula D Polo Didattico Via Del Prato

Conferenza di Nicola Manghi, CREDO/EHESS, “Lo stato alla fine del mondo. Tuvalu e la sfida del riscaldamento globale”

Discussant: Davide Papotti, Università di Parma

Martedì 15/11 ore 18 Borgo Santa Brigida 5/A

Presentazione del libro a cura di Martina Giuffrè e Mario Turci Traiettorie dello spazio. Luoghi, frizioni, relazioni, Meltemi, Milano, 2021.

Dialogano con gli autori: Ginetta Maria Fino, autrice e attrice, Carlo Loiodice, musicista, Elisa Cuppini, artista

Giovedì 17/11 ore 16 Aula D Polo Didattico Via Del Prato

Conferenza di Roberto Beneduce, Università di Torino, “Dal sospetto alla vittimizzazione, dall’attesa al rifiuto nelle politiche dell’asilo. Per un’antropologia critica delle migrazioni”

Discussant: Chiara Marchetti, Ciac Onlus

Lunedì 21/11

Ore 14.30-17.30 CAPAS Vicolo Grossardi n. 4, 1° piano

Laboratorio La comunità dei gesti/tattilità e spazio condotto da Virgilio Sieni e Delfina Stella

Call per la partecipazione sul sito web del CAPAS fino al 14/11/2022

Ore 18.30 Borgo Santa Brigida 5/A

Presentazione del libro di Virgilio Sieni Danza Cieca, con introduzione di Delfina Stella, Cronopio, Napoli, 2022.

Dialogano: Roberta Gandolfi e Sabrina Tosi Cambini, Università di Parma

Martedì 22/11 ore 21 Europa Teatri Via Oradour, 14

VIRGILIO SIENI / GIUSEPPE COMUNIELLO

DANZA CIECA

di Virgilio Sieni

interpretazione Virgilio Sieni, Giuseppe Comuniello

musiche originali eseguite dal vivo Spartaco Cortesi

assistente artistica Delfina Stella

luci Marco Cassini

produzione Fondazione Matera-Basilicata 2019 Compagnia Virgilio Sieni

Giovedì 24/11 ore 17 Aula D Polo Didattico Via Del Prato

Conferenza di Ivo Quaranta (Università di Bologna) “Antropologia e promozione della salute”

Discussant: Sergio Manghi, Università di Parma

Martedì 29/11 ore 18.30 Borgo Santa Brigida 5/A

Presentazione del libro di Barbara Sorgoni Antropologia delle migrazioni. L’età dei rifugiati, Carocci, Roma, 2022.

Dialogano con l’autrice: Giancarlo Anello, Università di Parma, Hisam Allawi, poeta curdo siriano

Mercoledì 30/11 ore 18 Centro Giovani Federale

Conferenza di Alessandra Gribaldo (Università di Modena e Reggio Emilia) “Intimità, dipendenza, ineguaglianza: una riflessione attorno al tema genere e violenza”

Discussant: Vincenza Pellegrino, Università di Parma

Martedì 6/12 ore 18 Borgo Santa Brigida 5/A

Presentazione del libro di Marco Deriu Rigenerazione. Per una democrazia capace di futuro, Castelvecchi, Roma, 2022.

Con la partecipazione di: Flavia Armenzoni, Riccardo Reina, Alessandra Belledi e Beatrice Baruffini, MicroMacro

Comitato scientifico

Martina Giuffrè

Mario Turci

Sabrina Tosi Cambini

Marco Deriu

Roberta Gandolfi

Progetto e coordinamento

Martina Giuffrè

Mario Turci

Sabrina Tosi Cambini

In collaborazione con:

– Comune di Parma

– Fondazione Museo Ettore Guatelli

– Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS, Università di Parma

– Laboratorio Interdipartimentale Neuroscience & Humanities, Università di Parma

– Centro di produzione della danza Virgilio Sieni

– Europa Teatri

– Centro Studi Movimenti Parma

– Centro Interdiparimentale di Ricerca Sociale – CIRS, Università di Parma

– UrbELab e Società Italiana di Antropologia Applicata – SIAA

– Centro Giovani Federale

– MicroMacro