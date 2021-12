Università: aperte le iscrizioni alla International Summer School On Food Sustainability

Sono aperte sul sito http://www.summerschool.unipr.it/ le iscrizioni alla terza edizione della “International Summer School on Food Sustainability” coordinata da Giorgio Pelosi, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, e parte integrante dell’offerta formativa dalla Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma.

Per il terzo anno consecutivo il Comitato Esecutivo propone il corso in modalità on line sincrona e asincrona per rispondere alle esigenze dovute alla perdurante situazione pandemica e per fornire occasione di formazione a un numero elevato di professionisti il cui accesso alla formazione, su tematiche tanto attuali, risulta in questo momento un elemento prezioso.

La Summer School ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti, studenti e professionisti provenienti da diversi paesi del mondo, una visione globale degli aspetti ambientali, economici, giuridici, sociali e comunicativi riconducibili alla sostenibilità alimentare, uno dei temi caratterizzanti la politica di sviluppo dell’Università di Parma, e la promozione di competenze che permettano ai partecipanti di applicare nella propria esperienza professionale le conoscenze acquisite.

Con una visione proiettata al futuro, in un mondo dove le condizioni di sviluppo saranno vincolate alla nuova situazione creatasi in seguito alla diffusione del Covid-19, la scuola affronterà in modo approfondito, grazie al contributo di studiosi di fama internazionale, rappresentanti del mondo della produzione primaria e dell’industria e alla presenza di partecipanti provenienti da diversi paesi del mondo, le dinamiche di sostenibilità della filiera alimentare in un quadro pre e post pandemia.

L’iniziativa, interamente gratuita e in lingua inglese, rientra nel progetto di alta formazione denominato “Sostenibilità Alimentare: da problema globale a opportunità di sviluppo socio-economico regionale” interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il termine delle iscrizioni, sia per i professionisti che per gli studenti, è l’11 febbraio 2022.

I posti sono limitati: 30 studenti e 20 professionisti.

Il supporto tecnico verrà fornito dal Centro SELMA, Centro Servizi E-Learning e Multimediali d’Ateneo.

Per iscrizioni e maggiori informazioni http://www.summerschool.unipr.it/