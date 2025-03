Università, convegno su chirurgia della parete addominale e del colon-retto

Approfondire il complesso rapporto che lega la chirurgia della parete addominale e quella colorettale: è questo il tema centrale del convegno dal titolo “Chirurgia del colon-retto e della parete addominale tra elezione e urgenza” che si terrà a Parma il prossimo 21 marzo, nella sala conferenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Si tratta di un momento di formazione dedicato ai professionisti sanitari, organizzato dalla Unità operativa complessa di Chirurgia dell’ospedale di Vaio, nell’ottica del processo di integrazione tra Azienda Usl di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con la collaborazione dell’Università di Parma e la partecipazione delle società scientifiche nazionali di riferimento: la SICCR e la ISHAWS.

L’evento intende affrontare i temi di discussione ed individuare possibili sinergie tra questi due ambiti chirurgici, la cui connessione sta diventando anno dopo anno un tema sempre più rilevante nella realtà sanitaria, con un numero di pazienti in costante crescita. Saranno 37 i professionisti provenienti da tutta Italia e non solo, che per l’intera giornata si confronteranno, dopo i saluti istituzionali e le letture introduttive, su due sessioni tematiche.

“Approfondire i punti di contatto tra la chirurgia di parete e​ quella del colon-retto – commenta Renato Costi, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Vaio, docente dell’Università di Parma e presidente del congresso – non è un tema solo per specialisti, ma rappresenta una sfida sempre più importante per il moderno chirurgo generale nella sua pratica clinica, in elezione ed in urgenza”. “L’obiettivo di questo evento, che vuole essere un momento di incontro e integrazione territoriale tra professionisti – aggiunge Costi – è proprio quello di offrire a medici e infermieri gli strumenti di conoscenza e le raccomandazioni per la gestione di un numero crescente di pazienti”.

Il convegno del 21 marzo, sarà anche l’occasione per ricordare la figura del professor Anacleto Peracchia, nel 25° anniversario dalla scomparsa: figura di spicco della chirurgia italiana nell’ultima parte del secolo scorso, Peracchia è stato professore ordinario e direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale all’Università di Parma, oltre ad essere considerato un pioniere della chirurgia geriatrica a livello nazionale.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Parma Michele Guerra, il sindaco di Fidenza Davide Malvisi e quello di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi, oltre al commissario straordinario dell’Ausl di Parma e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Anselmo Campagna ed il Rettore dell’Università Paolo Martelli.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online, scaricando la locandina del congresso dai siti internet di Azienda Usl di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Università di Parma e seguendo le istruzioni per la registrazione.