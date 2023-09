Università di Parma: 34 posti disponibili per il corso di laurea in “Electronic Engineering for Intelligent Vehicles”

L’Università di Parma comunica che è stato pubblicato il bando di selezione straordinaria per l’ammissione al corso di laurea magistrale in “Electronic Engineering for Intelligent Vehicles” a.a. 2023-2024.

Il corso, che rientra nel progetto Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER), mira alla formazione di ingegnere e ingegneri impegnati nell’applicazione delle tecnologie ICT ai veicoli di nuova generazione.

La selezione straordinaria è stata indetta per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura delle selezioni ordinarie per l’anno accademico 2023 – 2024. I 34 posti disponibili e destinati a cittadine e cittadini italiani, UE e categorie equiparate (la procedura per studentesse e studenti extra UE non residenti in Italia è stata infatti già espletata) sono così suddivisi:

– 20 posti per il curriculum “Autonomous Driving Engineering (ADE)”

– 14 posti per il curriculum “Electronic and Communication Systems (ECS)”.

Le iscrizioni alla selezione sono aperte fino alle 12 del 29 settembre.

Tutte le info nel bando: https://dia.unipr.it/it/node/6627