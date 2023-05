Università di Parma: a Salsomaggiore nuovo laboratorio del corso in “Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare”

Sarà inaugurato lunedì 8 maggio a Salsomaggiore Terme il Laboratorio didattico del corso di laurea a orientamento professionale in “Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare” – QuAM dell’Università di Parma.

L’appuntamento è alle 11.30 nella sede del corso a Palazzo Tommasini (viale Filippo Corridoni, 1).

Interverranno il Rettore Paolo Andrei, il Sindaco di Salsomaggiore Terme Filippo Fritelli, la Prorettrice alla Didattica e Servizi agli studenti Sara Rainieri e il Presidente del Corso di laurea Tommaso Ganino.

Il corso QuAM – attivo dall’anno accademico 2022-2023 – si svolge a Palazzo Tommasini in virtù di una convenzione tra Università di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme, con il coinvolgimento anche della Provincia di Parma e dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Magnaghi – Solari”. Il Magnaghi – Solari condivide con l’Università di Parma spazi laboratoriali, compatibilmente con le rispettive programmazioni didattiche.

Obiettivo di QuAM è formare figure professionali altamente specializzate e in grado di valutare correttamente la materia prima, in stretta sinergia con le aziende. QuAM prevede un terzo del percorso in aula (per fornire a studentesse e studenti le basi teorico – scientifiche), un terzo in laboratorio (per permettere loro di applicare le competenze acquisite) e un terzo in azienda per lo svolgimento di un tirocinio utile all’ingresso nel mondo del lavoro.