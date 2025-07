Università di Parma, Beatrice Luceri eletta Presidente della Società Italiana di Management

Beatrice Luceri, docente di Economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, è stata eletta nei giorni scorsi Presidente della Società Italiana di Management (SIMA) per il triennio 2025–2028.

Fondata nel 2013, SIMA conta oggi oltre 500 soci e socie tra docenti, ricercatori, ricercatrici, studiosi e studiose del management, e più di 15 partner istituzionali. La società opera per rappresentare, tutelare e far crescere la disciplina del management in ambito accademico, economico e sociale.

Nel contesto accademico SIMA svolge un ruolo di servizio per la comunità dei/delle docenti di management, consolidandone l’identità scientifica, condividendo principi e regole comuni e promuovendo iniziative e progetti per rafforzare il raggruppamento disciplinare. Verso l’esterno rappresenta gli interessi degli studiosi e delle studiose di management in università, istituzioni, imprese e società civile, agendo come interlocutore qualificato e promotore di dialogo e collaborazione.

In ambito economico e sociale SIMA promuove la diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale a livello nazionale e internazionale, supportando la formazione di nuove generazioni e la formazione continua, la ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze verso il mondo produttivo e le istituzioni.

Le attività della società comprendono anche il convegno annuale sui temi di frontiera della disciplina, il Festival del Management. Inoltre, SIMA supporta la rivista accademica Sinergie- Italian Journal of Management e la pubblicazione di volumi scientifici su argomenti avanzati e innovativi all’interno della disciplina manageriale nell’ambito della collana The International Series in Advanced Management Studies edita da Springer.