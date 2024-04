Università di Parma, dall’8 maggio gli Aperitivi della conoscenza: alla conquista dei Quartieri

Riprendono mercoledì 8 maggio gli “Aperitivi della conoscenza”, gli appuntamenti divulgativi dell’Università di Parma pensati con l’obiettivo di fare incontrare la ricerca condotta in Ateneo e la città. Riprendono e vanno “alla conquista dei Quartieri”: la novità di questa edizione primaverile è infatti rappresentata dall’ampliamento delle sedi degli incontri, che raggiungono luoghi nuovi. Se l’appuntamento del mercoledì resta al ParmaUniverCity Info Point (alle 17.30), quello del giovedì (alle 18.30) è invece in spazi diversi: in Oltretorrente (all’Oltre Lab di piazzale Bertozzi), nel Quartiere San Leonardo (alla Casa nel Parco) e nel Quartiere Pablo (all’ex sala civica “Io sono Pablo”), in una disseminazione allargata realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS

Oggi al ParmaUniverCity Info Point la presentazione da parte del Prorettore Vicario Fabrizio Storti e dell’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri del Comune di Parma Daria Jacopozzi, con interventi delle rappresentanti e dei rappresentanti delle realtà associative coinvolte: Chiara Cocconcelli per On/Off APS, Giovanni Galli per l’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, Ilenia Mazzara per “Io sono Pablo”, Alberto Monteverdi per TurboLenta APS.

L’edizione primaverile 2024 comincia l’8 maggio e va avanti fino al 27 giugno: 8 incontri al ParmaUniverCity Info Point, il mercoledì dall’8 maggio al 26 giugno, e 8 incontri nei quartieri, il giovedì dal 9 maggio al 27 giugno.

Si tratterà come sempre di brevi seminari divulgativi condotti dalle docenti e dai docenti dell’Università di Parma, in un programma costruito con l’apporto di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo e sempre dedicato all’Agenda 2030 ONU (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia) e ai suoi “Goals”, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.

L’Agenda 2030 sarà approfondita da diversi punti di vista, nell’ottica comunque della complessità (dimensione economica, ambientale e sociale strettamente correlate e interconnesse, interdipendenti tra loro) che la caratterizza.

In questa tranche primaverile degli “Aperitivi della conoscenza” gli argomenti spazieranno dagli scarti come risorse alla robotica sociale, dall’organizzazione sociale delle formiche agli eco-materiali, dalle sfide dell’adolescenza ad agricoltura e bioeconomia, dalla parità di genere all’Agenda 2030 e a molto altro ancora, in un ampio spettro tematico che rispecchia la vastità degli ambiti di attività dell’Università di Parma.

Questo il programma:

PARMAUNIVERCITY INFO POINT, mercoledì, ore 17.308 maggio

Chiara Dall’Asta, Davide Rovelli: Oltre al caffè: da scarto a risorse preziose

15 maggio

Olimpia Pino: Robotica sociale e riabilitazione cognitiva

22 maggio

Guillem Campmajo, Hilva Gjoni, Chiara Dall’Asta: Integratori Alimentari: ma siamo certi di cosa c’è dentro?

29 maggio

Marco Biagi, Renato Bruni: Si fa presto a dire “funziona”: l’intricato caso del riso rosso fermentato

5 giugno

Susanna Maria Esposito: Affrontare le Sfide dell’Adolescenza: Un Viaggio Verso la Salute e il Benessere

12 giugno

Anna Agosti, Benedetta Chiancone: Nulla si crea, nulla si distrugge: agricoltura e bioeconomia

19 giugno

Giulia Selmi: Società che cambia, stereotipi che restano: la parità di genere nell’Italia del XXI secolo

26 giugno

Alessia Levante: Simili, ma non troppo: la biodiversità dei microbi degli alimenti fermentati

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI, giovedì, ore 18.30

9 maggio – Quartiere Pablo, ex sala civica “Io sono Pablo”

Alessio Bosio: Energia e Sostenibilità

16 maggio – Quartiere Pablo, ex sala civica “Io sono Pablo”

Marco Deriu: Gregory Bateson, l’Università e la follia atomica. Una testimonianza contro la corsa agli armamenti e l’educazione al cinismo

23 maggio – Quartiere San Leonardo, Casa nel Parco

Donato Antonio Grasso: Il formicaio intelligente: cosa possono insegnarci i più sociali tra gli insetti?

30 maggio – Quartiere San Leonardo, Casa nel Parco

Armando Vannucci: DigiTale & DigiQuale: quando e come abbiamo iniziato a dare i numeri?

6 giugno – Quartiere Oltretorrente, Oltre Lab

Beatrice Belletti, Patrizia Bernardi, Alice Sirico: La produzione di eco-materiali per lo sviluppo sostenibile dell’edilizia circolare

13 giugno – Quartiere Oltretorrente, Oltre Lab

Irene Binini, Wolfgang Huemer e Francesco Cagnin: Tutti gli usi dell’immaginazione per tutti. Filosofare con Munari tra scienze e arti

20 giugno – Quartiere San Leonardo, Casa nel Parco

Paola Palanza: Ambiente e salute del bambino: il progetto europeo Life MILCH

27 giugno – Quartiere Oltretorrente, Oltre Lab

Antonella Bachiorri: Agenda 2030 questa (s)conosciuta

Come sempre gli “Aperitivi della conoscenza”, aperti a tutte le persone interessate, sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata

Per dare ascolto alla cittadinanza e avvicinare sempre più la propria offerta culturale agli interessi del pubblico l’Ateneo ha predisposto un “questionario di gradimento” (link al questionario https://rb.gy/t3pg8n) che servirà per avere un feedback e orientare o eventualmente ri-orientare attività e progetti.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli aperitivi sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”