Università di Parma e LILT insieme per la prevenzione oncologica

Università di Parma e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT insieme per la prevenzione oncologica. È l’idea di fondo di Facciamo prevenzione, progetto congiunto pensato per studentesse, studenti e personale dell’Ateneo: un progetto in tre moduli che alle visite di prevenzione affianca incontri informativi sui corretti stili di vita e percorsi formativi dedicati ad azioni concrete di diagnosi precoce.

L’iniziativa è nata su impulso del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università, e si inserisce in Unipr4Life, il grande progetto di promozione del benessere dedicato a tutta la comunità universitaria con il quale l’Ateneo testimonia una volta di più il proprio impegno nello stare vicino alle persone che l’Università la vivono e la costruiscono tutti i giorni.

Oggi la presentazione in conferenza stampa al ParmaUniverCity Info Point da parte del Rettore Paolo Martelli e del Presidente della LILT di Parma Enzo Molina.

“Facciamo prevenzione è un altro tassello di Unipr4Life, il nostro progetto per la promozione di benessere psicofisico, inclusività, sport, stili di vita, alimentazione sostenibile: un progetto che è appena partito e che comincia già a popolarsi. Anche in questo modo vogliamo stare vicino alle persone della nostra comunità – ha commentato il Rettore Paolo Martelli – offrendo loro servizi e sensibilizzandole sull’importanza fondamentale della prevenzione, che davvero com’è noto può salvare la vita. Un grazie particolare al CUG dell’Ateneo, ispiratore di questa iniziativa, e alla LILT di Parma, che ci affianca nel concretizzarla”.

“Promuovere l’educazione sanitaria e rafforzare la cultura della prevenzione sono tra le missioni principali della LILT – ha spiegato il Presidente Enzo Molina – la quale si prefigge di informare correttamente e creare consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possano incidere nella lotta per vincere il cancro. LILT Parma da 99 anni promuove la prevenzione oncologica, senza finalità di lucro, sul territorio di Parma e provincia per tramite dei suoi 17 Spazi di Prevenzione Oncologica, sia attraverso la prevenzione primaria (iniziative di informazione su corretti stili e abitudini di vita), sia attraverso la prevenzione secondaria (diagnosi precoce del tumore con visite mediche non invasive atte a identificare lesioni tumorali allo stadio iniziale). La convenzione fra LILT e Università di Parma segna un importante passo in questa direzione, attraverso tre approcci diversi (incontri informativi, visite di diagnosi precoce, corsi di autopalpazione), aventi come comune denominatore la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica non richiede solo impegno ma responsabilità verso noi stessi, perché la salute è il nostro bene più prezioso”.

Assente per ragioni personali la Presidente del CUG Giulia Selmi, che sull’iniziativa afferma: “È con grande soddisfazione che vediamo oggi finalmente portato a compimento questo accordo fondamentale per la salute di tutte e di tutti con la sezione di Parma della LILT. Si tratta di un accordo che il Comitato Unico di Garanzia ha fortemente voluto e contribuito a concretizzare, a partire dall’inserimento sistematico dell’attività di prevenzione oncologica nella cornice del piano delle azioni positive che è chiamato a realizzare con e per l’Ateneo. Ci auguriamo che questo sia il primo tassello di un percorso di cura e relazioni con il territorio per garantire sempre più il benessere e la salute della comunità accademica”.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto il consigliere comunale Davide Lazzeroni, presente per il Comune di Parma.

Tre i moduli in cui si articola il progetto: Battilo sul tempo; Il benessere parte da noi; Impariamo a conoscerci.

MODULO 1 – Battilo sul tempo: visite di prevenzione oncologica

È rivolto al personale dell’Università, cui propone visite di prevenzione oncologica promosse da LILT Parma relative alla diagnosi precoce dei tumori di:

cavo orale

orecchio-naso-gola

prostata

seno

Lo scopo è quello di sostenere e favorire l’accesso a percorsi di prevenzione oncologica attraverso modalità snelle e più vicine alle esigenze di conciliazione del personale. È noto, infatti, che le visite mediche preventive possono identificare tumori allo stadio iniziale, aumentando così notevolmente la possibilità di guarigione.

Per ogni visita è previsto un contributo economico minimo, oltre alla quota di iscrizione all’associazione (con validità annuale). Il versamento della quota associativa e quello del contributo minimo previsto per ogni visita potranno essere effettuati direttamente al momento della visita, tramite contanti o POS.

Le visite si svolgeranno nello Spazio di Prevenzione oncologica LILT Parma (via Volturno 27/A angolo via Musini 41).

Le visite saranno prenotabili dal 7 marzo online sul Portale Planning-Servizi allo sportello (https://easyacademy.unipr.it/portaleplanning/servizi/prenota/servizi) selezionando il servizio “Prenotazione visite LILT”; nel gestionale saranno costantemente inserite le date disponibili per le visite.

MODULO 2 – Il benessere parte da noi: incontri di prevenzione primaria

Incontri informativi rivolti al personale e alla comunità studentesca. I temi trattati riguarderanno la prevenzione primaria, e quindi alcune regole d’oro: seguire un regime alimentare sano, non fumare, mantenere una regolare attività fisica, non eccedere nel consumo di alcool, esporsi ai raggi solari in maniera adeguata e così via

Questo il programma degli incontri:

19 marzo 2025

La prevenzione oncologica: questa sconosciuta

Francesco Leonardi, oncologo, Vicepresidente LILT Parma APS – ETS

28 marzo 2025

Progetto Melanoma LILT e Università di Parma: dalla prevenzione alla innovazione multimediale

Ignazio Stanganelli

Professore associato di Dermatologia, Università di Parma

Direttore Scuola di Specializzazione in Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università di Parma

Direttore Skin Cancer Unit IRCCS IRST – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori”

Ottobre 2025 (data da definire)

Incontro sulla prevenzione del tumore al seno e sulla Breast Unit di Parma nell’ambito di LILT for Women campagna nastro rosa

19 novembre 2025

Incontro sulla prevenzione del tumore al polmone (titolo da definire)

Marcello Tiseo

Professore ordinario di Oncologia medica, Università di Parma

Direttore UOC di Oncologia medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Coordinatore PDTA di Oncologia toracica interaziendale della Provincia di Parma

MODULO 3 – Impariamo a conoscerci: percorsi formativi su azioni di prevenzione oncologica

È rivolto a studentesse e studenti dell’Università, cui si propongono incontri formativi che professioniste/i ed esperte/i condurranno a piccoli gruppi per insegnare alle e ai giovani a prendersi cura di sé anche attraverso azioni di prevenzione oncologica.

Gli incontri si svolgeranno in spazi messi a disposizione dall’Università e saranno dedicati in particolare alla diagnosi precoce dei tumori di seno e testicoli.

L’iniziativa sarà attivata dal mese di giugno.

Tutte le info di dettaglio aggiornate, destinatari e destinatarie, modalità di prenotazione alla pagina https://www.unipr.it/facciamo-prevenzione

Contatto per info

UO Relazioni Sindacali, Welfare e Performance, uocprogrammazione@unipr.it