Università di Parma: immatricolazioni aperte

Sono aperte le immatricolazioni 2025-2026 all’Università di Parma, come sempre on line.

Nel complesso i corsi sono 108, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca:

50 corsi di laurea , di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni

, di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

– 5 o 6 anni 51 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Oggi alle 12 si sono chiuse le prenotazioni del posto per i 14 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito: Biologia (Laurea triennale – LT), Biotecnologie (LT), Chimica (LT), Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Laurea magistrale a ciclo unico – LMCU), Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale), Design sostenibile per il sistema alimentare (LT), Economia e Management (LT), Farmacia (LMCU), Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare (LT a orientamento professionale), Scienze animali (LT), Scienze dell’educazione e dei processi formativi (LT), Scienze motorie, sport e salute (LT), Scienze e Tecnologie alimentari (LT), Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (LT a orientamento professionale).

Nel complesso sono 2.796 le persone che hanno effettuato la prenotazione del posto.

La pubblicazione della graduatoria è prevista per il 28 luglio (ore 12) sul sito www.unipr.it.

Per gli altri corsi le immatricolazioni sono aperte.

La procedura per effettuare l’immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione sul portale di Ateneo. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web Unipr alla pagina di registrazione https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni.

CINQUE NUOVI CORSI, TRE IN LINGUA INGLESE

5 i nuovi corsi Unipr, 3 dei quali in lingua inglese a testimonianza del forte percorso di internazionalizzazione intrapreso dall’Ateneo: il corso triennale in “Global Studies for Sustainable Local and International Development and Cooperation”, il primo triennale in lingua inglese, erogato in modalità blended, e i corsi magistrali in “Innovazione Organizzativa, Digitale e Amministrativa della P.A.” (in modalità prevalentemente a distanza), in “Storia, Critica e Linguaggi delle Arti e dello Spettacolo”, in “Advanced Molecular Sciences for Health Products” (in lingua inglese e in modalità blended), e in “Data Science for Management” (in lingua inglese).

I primi due si inseriscono in EDUNEXT, progetto nazionale per l’innovazione e l’inclusione della formazione, che integra la didattica tradizionale con la didattica digitale offrendo maggiori opportunità a una platea più vasta.

“SEMESTRE FILTRO” PER MEDICINA, ODONTOIATRIA E VETERINARIA

Le iscrizioni al “semestre filtro” per i corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria sono aperte fino al 25 luglio alle 17. Occorre prima effettuare la registrazione sulla piattaforma nazionale Universitaly, indicando anche un corso di laurea “affine” (di ambito biomedico, sanitario, farmaceutico o veterinario) al quale ci si potrà iscrivere se non si sarà ammesse/i a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria o Medicina veterinaria. Una volta fatta la registrazione su Universitaly e scelta Unipr come sede, si può procedere con l’iscrizione al semestre filtro all’Università di Parma tramite la piattaforma Esse3 – Segreteria online

PROCEDURA D’ISCRIZIONE RINNOVATA PER LE LAUREE MAGISTRALI

Per i corsi magistrali a libero accesso c’è una nuova procedura di iscrizione, illustrata in dettaglio sul sito web di Ateneo nelle pagine dedicate (link https://www.unipr.it/node/108045). Come primo passaggio occorre presentare domanda di valutazione dei requisiti, e se dalla valutazione si ottiene una idoneità si può procedere con l’immatricolazione o con la pre-iscrizione. Una volta ottenuta l’idoneità, per la maggior parte dei corsi l’immatricolazione o la pre-iscrizione deve essere effettuata entro il 19 dicembre (ore 12), ma alcuni corsi possono avere scadenze diverse (quindi si consiglia di verificare la scadenza sui siti dei singoli corsi dal link https://corsi.unipr.it/siti-magistrali).

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università e sul sito dedicato ai corsi di studio. Il Manifesto degli Studi a.a. 2025-2026 riporta le informazioni su corsi di studio, scadenze, modalità di immatricolazione, procedure, tasse e altre indicazioni amministrative per il prossimo anno accademico. La pagina dedicata alle iscrizioni guida passo passo per tutta la procedura e illustra le modalità a seconda delle varie tipologie di corso.

Per tutte le info è inoltre aperto il ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte romano, nella versione “Speciale matricole”.

