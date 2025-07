Università di Parma: incontro sul ruolo del design nelle riviste gastronomiche

Sarà un viaggio alla scoperta del ruolo del design e della fotografia nel mondo delle riviste gastronomiche la conferenza in programma per giovedì 10 luglio a partire dalle 9.30 al Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma.

Design of Gastronomy Magazines and the importance of photography il titolo dell’incontro che avrà come ospite Célia Figueiredo, communication designer e docente universitaria con una lunga esperienza nel campo del design editoriale e della comunicazione visiva.

Nel corso della mattinata si parlerà dell’evoluzione del design editoriale applicato al food & lifestyle, dell’importanza della fotografia nel raccontare l’esperienza gastronomica, di casi di studio e progetti realizzati per eventi e pubblicazioni di settore.

L’appuntamento, organizzato nell’ambito delle iniziative Parma Design Convivium del corso di laurea in Design sostenibile per il sistema alimentare, è pensato per designer, fotografe, fotografi, comunicatrici, comunicatori, studentesse, studenti, appassionate e appassionati di grafica editoriale e cultura gastronomica interessati a scoprire cosa accade dietro le quinte delle riviste di gastronomia.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/design-of-gastronomy-magazines-and-the-importance-of-photography-tickets-1464674032459?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl