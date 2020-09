Università: invito a completare le immatricolazioni per l’accesso alle tante novità di quest’anno

L’Università di Parma invita i futuri studenti a completare al più presto la procedura di immatricolazione per poter accelerare l’accesso diretto alle tante novità e ai tanti servizi di quest’anno, alcuni dei quali attivati anche a seguito dell’emergenza COVID-19. Le classi Teams e le lezioni on line, il portale Elly per i materiali didattici e tanti altri nuovi servizi posti in essere dall’Ateneo saranno infatti accessibili con le credenziali studente, che vengono rilasciate dall’Università dopo il completamento della procedura di immatricolazione e gli opportuni controlli delle segreterie studenti. Coloro che non avranno completato la procedura di immatricolazione per tempo e che non saranno quindi ancora in possesso delle credenziali collegate all’indirizzo nome.cognome@studenti.unipr.it, potranno comunque accedere alla procedura di prenotazione posto dalla App UniPRMobile e alle piattaforme Elly e Teams utilizzando credenziali temporanee “ospite”, le cui istruzioni saranno fornite in una apposita comunicazione la prossima settimana.

«Le novità di quest’anno, ovviamente anche legate all’emergenza COVID-19, sono molte: abbiamo lavorato tutta l’estate – spiega la Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli studenti Sara Rainieri – per ripartire a settembre nel miglior modo possibile, pensando e costruendo tutta una serie di strumenti che saranno indispensabili per gli studenti. Per questo invitiamo tutti a non aspettare gli ultimi giorni per iscriversi: è importante che completino la procedura presto, proprio perché le credenziali da studente sono una specie di “chiave di accesso” all’intero “Universo Unipr”, comprese le lezioni on line e i vari portali di servizio. Consigliamo quindi di non aspettare, anche perché ad esempio alcuni corsi cominciano con le lezioni prima della scadenza delle iscrizioni».