Università di Parma: nuova procedura di iscrizione ai corsi magistrali a libero accesso

Prende il via una nuova procedura di iscrizione per i corsi magistrali a libero accesso dell’Università di Parma.

Primo passaggio necessario è presentare domanda di valutazione dei requisiti su Esse3. Se dalla valutazione si ottiene una idoneità si può procedere con l’immatricolazione o con la pre-iscrizione. Se la studentessa o lo studente non ha ancora conseguito il titolo triennale (o pensa di laurearsi dopo la scadenza prevista dal corso magistrale scelto) è infatti necessario effettuare la pre-iscrizione per riservare il posto, per poi procedere con l’immatricolazione una volta ottenuta la laurea (entro il 31 marzo 2026).

Per la maggior parte dei corsi si può presentare domanda di valutazione dei requisiti dal 3 giugno al 10 dicembre 2025 (alle 12). Alcuni corsi possono però avere una scadenza diversa, quindi si consiglia di verificare la scadenza sui siti dei singoli corsi dal link https://corsi.unipr.it/siti-magistrali.

Una volta effettuato questo primo passaggio e ottenuta l’idoneità, per la maggior parte dei corsi l’immatricolazione o la pre-iscrizione deve essere effettuata dal 16 luglio (alle 12) al 19 dicembre (alle 12). Anche in questo caso alcuni corsi possono avere una scadenza diversa, quindi si consiglia di verificare la scadenza sui siti dei singoli corsi dal link https://corsi.unipr.it/siti-magistrali.

Tutti i dettagli della nuova procedura di iscrizione ai corsi magistrali, con le diverse casistiche, le scadenze, le modalità di presentazione delle domande e molto altro sono illustrati passo per passo sul sito web dell’Ateneo, nelle pagine dedicate, al link https://www.unipr.it/node/108045