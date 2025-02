Università di Parma, progetto di alta formazione “The city school. Abitare la città delle persone”

Il 25 febbraio, con la prima rassegna Latitudini, avrà inizio all’Università di Parma il progetto di alta formazione The city school. Abitare la città delle persone 4.0, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

Sotto la responsabilità scientifica di Dario Costi, docente di Progettazione architettonica e urbana al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo, sarà avviato un percorso biennale che mira a coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni, professioniste/i appartenenti agli ordini professionali, ricercatori, ricercatrici, studentesse, studenti e stakeholder pubblici e privati in una serie di attività di formazione, ricerca e divulgazione che riguardano un ampio spettro di aree di intervento. Le tematiche principali riguardano la mobilità integrata alle tecnologie più avanzate nei contesti storici urbani e sociali, la rigenerazione urbana, la progettazione intelligente e sostenibile per una “città saggia”, l’abitare comune e condiviso, le politiche sociali inclusive e lo studio delle neuroscienze che sta aprendo nuovi orizzonti sulle reazioni fisiologiche delle persone nel rapporto con gli altri e con lo spazio.

L’iniziativa biennale, composta da 2 corsi di alta formazione, 1 master, 2 summer school e da 3 winter school caratterizzate da rassegne seminariali, si collega a un programma formato da attività di confronto, divulgazione, disseminazione, internazionalizzazione e attrattività nelle sedi universitarie di Parma, Bologna e Ferrara, prevedendo 5 convegni internazionali collegati all’offerta formativa.

L’assetto del progetto si basa sulle competenze del Laboratorio di Ricerca Smart City 4.0 Sustainable LAB del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma che coinvolge anche le Università di Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. A questi soggetti si aggiungono anche enti pubblici come la Città metropolitana di Bologna e il CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Neuroscienze oltre a una rete internazionale di Università all’estero. Agli interlocutori scientifici è stato affiancato un coordinamento in forma di “Tavolo territoriale per la città contemporanea dell’Emilia-Romagna” cui hanno aderito società ed enti come le Federazioni degli Ordini professionali di architetti e geometri, Lepida, AIPO, ANCI, ARPAE e Proges.

Il progetto mira a promuovere un approccio interdisciplinare allo studio e allo sviluppo di città intelligenti che includa le nuove tecnologie, il progresso delle politiche di sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e un principio di inclusività. L’obiettivo è promuovere e proporre attività di alta formazione, confronto, ricerca, diffusione, divulgazione e internazionalizzazione che riguardano la progettazione urbana intelligente e sostenibile, le neuroscienze, l’abitare comune, le politiche sociali comunitarie e i servizi di trasporto legati al movimento dei veicoli a guida autonoma.

I corsi sono aperti a manager, amministratrici, amministratori e personale tecnico delle Pubbliche Amministrazioni interessati ad approfondire il valore aggiunto dato da progetti urbani innovativi; professionisti/e, operatori, operatrici, dipendenti di aziende e cooperative intenzionati a innovare prodotti e servizi legati al territorio attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie digitali e salvaguardando la sostenibilità ambientale e sociale; giovani laureati/e, dottorandi/e, studentesse, studenti, sia italiani che non, interessati ai temi proposti.

Il progetto si fonda su una base di conoscenze integrate attraverso la quale è stato strutturato il programma in coerenza con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027.

Si parte dunque il 25 febbraio con la prima rassegna Latitudini. La cultura del progetto di architettura in Italia, Spagna e Portogallo che si configura come un’occasione di approfondimento delle tematiche del progetto nei tre contesti nazionali dove condizioni geografiche simili hanno storicamente stimolato una serie di sintonie culturali. Come queste sintonie si manifestano oggi nel contesto architettonico internazionale? Come l’architettura contemporanea interpreta alcune questioni fondamentali che derivano da determinati presupposti di natura ambientale che a queste latitudini si manifestano in forma comune?

Gli eventi e gli incontri saranno aperti al pubblico e promossi come occasioni di sensibilizzazione.

Le due edizioni della winter school “Latitudini” coinvolgono docenti provenienti dall’Italia, dalla Spagna e dal Portogallo con un’elevata esperienza rispetto ai temi trattati e saranno rivolte alla formazione di figure professionali ad alta specializzazione.

La prima edizione si articola in quattro momenti distinti, tutti al Campus Scienze e Tecnologie:

Conferenze | Storia, luogo, comunità, luce

25-26-27 febbraio

Lezioni | Italia, Spagna, Portogallo

20 e 27 marzo; 3 aprile; 15,22 e 29 maggio; 12 e 19 giugno

Simposio | Temi, progetti, confronto

2,3,4 luglio 2025

Conclusioni | La verifica della tesi

10 luglio