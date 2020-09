Università di Parma: prorogate le immatricolazioni a quattro corsi triennali e uno magistrale

Sono state prorogate al 22 ottobre le scadenza per le immatricolazioni, i passaggi e i trasferimenti in entrata per i corsi di laurea triennale a libero accesso in Beni artistici e dello spettacolo, Lettere, Studi filosofici e Sistema Alimentare: sostenibilità, management e tecnologie.

È stato inoltre riaperto fino al 30 ottobre il bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (https://cdlm-sta.unipr.it/it/iscriversi/modalita-di-iscrizione). Sono ancora disponibili 66 posti per studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e 5 posti per studenti extracomunitari, di cui 2 riservati al progetto “Marco Polo”.

La scadenza per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è infine fissata per il 22 ottobre alle 12, a parte per il nuovo corso magistrale in Scienze della nutrizione umana, le cui iscrizioni scadono il 9 ottobre alle 12.

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, occorre cliccare dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

Tutte le informazioni relative ai corsi dell’Ateneo a cui immatricolarsi sono visibili sul sito Ilmondochetiaspetta.unipr.it