Università di Parma: pubblicato il bando per l’ammissione al Dottorato di Ricerca a.a. 2023/2024

L’Università di Parma ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al XXXIX Ciclo di Dottorato di Ricerca. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione online dalle 12 di lunedì 26 giugno alle 13 di giovedì 3 agosto.

L’Ateneo ha istituito per il XXXIX ciclo 21 corsi di dottorato, di cui 6 in convenzione con altre Università ed Enti di Ricerca. L’Ateneo ha inoltre aderito a 9 Dottorati di Interesse Nazionale.

Nel complesso 18 sono i corsi di cui Parma è sede amministrativa e per i quali è stato pubblicato il bando di ammissione.

Sono 191 i posti messi a bando per la sede di Parma tutti coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente. Per il bando XXXIX ciclo 83 borse sono finanziate interamente dall’Università di Parma (con fondi Ministeriali di Ateneo e dei Dipartimenti), 16 sono cofinanziate dalla Fondazione Cariparma, 5 sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, 15 sono le borse finanziate da Enti e Aziende e Università, 2 sono i posti di Dottorato industriale, 2 i posti riservati ad assegnisti. Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dai progetti PNRR (Missione 4 Componente 1 e 2) sono previste a bando complessivamente 68 borse di cui 47 per “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” e 21 per l’“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”.

Inoltre, l’Università di Parma, ha finanziato 9 borse destinate alle sedi convenzionate e 12 per l’adesione a 9 Dottorati di Interesse Nazionale.

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.

L’indirizzo web di riferimento è https://www.unipr.it/dottorati-iscrizione, l’indirizzo mail dottorati@unipr.it.

Corsi di Dottorato con sede amministrativa all’Università di Parma

1. Biotecnologie e Bioscienze

2. Economia & Management dell’Innovazione e della Sostenibilità (in convenzione con l’Università di Ferrara)

3. Fisica

4. Ingegneria Civile e Architettura

5. Ingegneria Industriale

6. Medicina Molecolare

7. Neuroscienze

8. Psicologia

9. Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche)

10. Scienze Chimiche

11. Scienze degli Alimenti

12. Scienze del Farmaco

13. Scienze della Terra

14. Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e Artistiche

15. Scienze Giuridiche (sede amministrativa Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

16. Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali

17. Scienze Medico-Veterinarie

18. Tecnologie dell’Informazione



Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altri Atenei

· Automotive Engineering for Intelligent Mobility – Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa: Bologna, consorziata con l’Università di Parma e l’Università di Modena e Reggio Emilia)

· Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (in convenzione con l’Università Ferrara e l’Università di Firenze sede amministrativa)

· Matematica (in convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Ferrara sede amministrativa)