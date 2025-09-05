Università di Parma: svelata la nuova auto elettrica dell’Unipr Racing Team

Pronta al debutto in gara la REV25, la prima monoposto a trazione integrale sviluppata dalla squadra di Formula SAE dell’Ateneo



All’esterno del cortile del Centro Sant’Elisabetta, a pochi passi da dove tutto è iniziato, l’UniPR Racing Team, la “squadra corse” dell’Università di Parma, ha presentato la sua ultima creazione: la REV25, sesta vettura elettrica, che segna un punto di svolta nella storia del Team. Si tratta infatti della prima monoposto a trazione integrale sviluppata dalla squadra di Formula SAE dell’Ateneo.

Alla presentazione hanno partecipato studentesse e studenti, partner e supporter, desiderosi di ammirare da vicino le innovazioni introdotte su REV25. In apertura Angelica Sartori, Team Leader, ha introdotto il percorso degli ultimi due anni: “Questa monoposto rappresenta una rivoluzione per la squadra – ha dichiarato –. Due anni fa abbiamo deciso di affrontare una sfida che richiedeva di ripartire da zero, con un impegno tecnico ed economico senza precedenti. Oggi possiamo dire con orgoglio che quel sogno è diventato realtà”.

Fondamentale per il Team nella realizzazione del progetto è stato il supporto da parte dell’Università e dei partner aziendali: “Senza l’appoggio dell’Università e dei nostri partner aziendali – ha aggiunto – questo progetto non avrebbe mai visto la luce. Abbiamo avuto la fortuna di poter contare su professori, tecnici e sponsor che hanno creduto in noi e ci hanno permesso di trasformare i nostri disegni in realtà”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Vislab (an Ambarella Inc. Company) e EdriveLab, aziende che collaborano costantemente con il Team, fornendo supporto tecnico e consulenza nello sviluppo dei sistemi elettronici e informatici più complessi. Fondamentale è stato anche il contributo di YCOM, che ha affiancato ragazze e ragazzi nella progettazione e nella realizzazione del telaio, e di ZEC spa, che ha supportato la squadra a livello economico e tecnico nella realizzazione del progetto. Inoltre, per la prima volta nella storia del Team, l’attività è stata ufficialmente patrocinata dal Coni (Comitato Regionale Emilia-Romagna), un traguardo che testimonia il valore sportivo e formativo del progetto.

“L’UniPR Racing Team è un autentico fiore all’occhiello per il nostro Ateneo: un valore aggiunto che con grande sensibilità anche molte realtà del territorio sostengono, cogliendone l’importanza. È un laboratorio straordinario – ha osservato il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli – in cui studentesse e studenti si mettono alla prova e mettono a punto, componente per componente, una vettura da competizione: una grande sfida e anche un grande traguardo per loro. Vedere le loro vetture è non solo un piacere ma un orgoglio. Il mio ringraziamento va a queste ragazze e ragazzi, che danno sempre il massimo, a tutta la “squadra accademica” che lavora con loro e anche a tutte le realtà industriali del territorio che, come dicevo, assicurano il loro supporto, affiancando il team”.

A sottolineare il legame con il territorio è stato Dino Zantelli, Managing Director di ZEC: “Per noi è fondamentale supportare una realtà locale come l’UniPR Racing Team, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e un’occasione di crescita per tanti giovani”.

Nicola Scimeca, fondatore di YCOM, ha poi ribadito: “Questo progetto ha un grande valore e come azienda abbiamo cercato di supportarlo il più possibile, contribuendo con il nostro know-how e le nostre competenze nella realizzazione del telaio”.



Infine Vittorio Andrea Vaccaro, vicepresidente Coni Emilia-Romagna, e la campionessa olimpionica e Presidente della Commissione Atleti Coni Emilia-Romagna Martina Santandrea hanno ricordato come l’iniziativa abbia “una parte fondamentale accademica, legata all’università, ma che può anche avere un risvolto sportivo. Quindi tutte queste sono occasioni per noi importanti da cogliere”.

REV25 si distingue per le sue migliorie d’avanguardia rispetto ai modelli precedenti: telaio monoscocca in fibra di carbonio, motori in-wheel, batteria con celle agli ioni di litio racchiuse in un case in Kevlar interamente progettato dal Team, un fondo a effetto suolo, oltre a un’aerodinamica raffinata che comprende un’ala anteriore a 6 componenti e un’ala posteriore a 5.

“Il progetto REV25 nasce in seguito alla fine del ciclo di vita degli stampi del telaio – ha spiegato Elia Mordini Moderani, Cto Meccanico – Di conseguenza abbiamo rivisto completamente la struttura, ottimizzando l’ergonomia del pilota, introducendo le quattro ruote motrici e facilitando l’inserimento del pacco batteria nel retro della vettura”.

“Il powertrain è stato completamente ripensato – ha aggiunto Luca Coloretti, Cto Elettrico –. Siamo passati a una trazione integrale con quattro motori direttamente accoppiati al gruppo ruota, integrando nuovi inverter e sviluppando algoritmi di controllo avanzati per la gestione elettronica del differenziale e del traction control”.

“Ogni progetto è anche un’occasione di formazione – ha concluso Angelica Sartori –. L’esperienza maturata resterà patrimonio di tutti gli studenti che hanno contribuito a questa vettura, aprendo nuove strade per le stagioni a venire”.

L’UniPR Racing Team si prepara ora ad affrontare la tappa italiana del campionato di Formula SAE, dal 10 al 14 settembre all’Autodromo Riccardo Paletti di Varano Melegari, con l’obiettivo di portare in pista REV25 e raccogliere i frutti di due anni di intenso lavoro.